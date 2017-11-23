Индийский министр назвал рак "болезнью грешников"

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Шквал критики обрушился на министра здравоохранения индийского штата Ассам после заявления чиновника о том, что тяжелые заболевания, такие как рак, являются "наказанием человеку за совершенные им грехи", сообщает Ria.ru со ссылкой на Times of India.

Выступая на одном из тематических мероприятий, министр Химанта Бисва Сарма высказал мнение, что те, кто страдает от смертельно опасных недугов, несут расплату либо за собственные грехи, либо за проступки своих родителей. Об этом, по его словам, якобы сказано в Бхагавадгите и в Библии. Сами болезни Сарма рассматривает как акты "божественной справедливости", от которой, как утверждает представитель властей, "не удастся уйти никому".

"Иногда мы встречаем молодых людей, больных раком, а также тех, кто попал в аварию. Если вы обратитесь к прошлому, то придете к выводу, что происходящее с ними есть акт божественной справедливости. Не более того", – сказал Сарма.

Отмечается, что столь неоднозначное заявление из уст политика спровоцировало скандал в местной политической среде. Кроме того, немалая доля критики пришлась на онкологических больных, в адрес которых и были направлены ремарки министра. Многие жители заявили, что своими словами Сарма причинил страдания больным раком и их родственникам.

"Прискорбно, что министр здравоохранения сделал такое замечание в адрес больных раком. Однако поскольку министр высказал его публично, то и извинения он также должен принести публично", – прокомментировала произошедшее лидер оппозиции штата Ассам Дебабратта Сайкика.

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