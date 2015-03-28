Индонезийский вектор Свежий выпуск 700

Казахстан рассматривает Индонезию, отмечено на встрече, как одну из лидирующих стран Юго-Восточной Азии. Новый импульс двустороннему сотрудничеству придали взаимные государственные визиты президентов двух стран Нурсултана Назарбаева и Сусило Юдойоно. Индонезия в свою очередь воспринимает Казахстан как одного из наиболее важных партнеров в Центральной Азии, подчеркнул вице-спикер палаты представителей, высказав поддержку всем мерам по укреплению двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов.

С. Дьяченко выразил благодарность за поддержку кандидатуры Астаны на проведение Международной специализированной выставки EXPO 2017 в Казахстане, пригласив индонезийских предпринимателей принять в ней активное участие.

Отметив динамичное развитие двусторонних связей, стороны вместе с тем выразили мнение о необходимости более полного использования торгово-экономического и инвестиционного потенциала между странами. Особое значение при этом придано межпарламентскому сотрудничеству.

В беседе по широкому спектру вопросов участвовали также депутаты Мажилиса от политических партий «Нур Отан», «Ак жол», «КНПК» и Ассамблеи народа Казахстана – соответственно, Абай Тасбулатов, Светлана Кадралиева, Айкын Конуров и Ахмед Мурадов.