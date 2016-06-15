​Индустриализации – зеленый свет

Свое выступление руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Миржан Сатканов начал с того, что основным приоритетом для края, богатого полезными ископаемыми, является диверсификация и уход от сырьевой зависимости. Именно такую задачу ставит Глава государства в новых экономических условиях. Ее выполнение ведется с хороших стартовых позиций.

Удельный вес промышленного производства в объеме валового регионального продукта превышает 50%. Возрастают объемы промышленного производства. В рамках Карты индустриализации реализуются 42 проекта на сумму около 330 млрд тенге с созданием порядка 2 300 постоянных рабочих мест. Наиболее масштабными и значимыми являются завод моторных топлив класса К5, предприятие по производству железобетонных изделий. ОА «Уральский завод «Зенит» провел модернизацию с расчетом на выпуск судов водоизмещением до 600 тонн. Также в стадии реализации несколько проектов по переработке сельхозпродукции.

Область на перекрестке Европы и Азии, граничащая с пятью губерниями Российской Федерации, была и остается привлекательной для инвесторов. Объем инвестиций в основной капитал по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился почти на 50%. Совместно с турецкой компанией AkgunGroup продолжается работа по созданию индустриальной зоны. В пригороде Уральска выделен земельный участок. Разработано ТЭО проекта, проводится его государственная экспертиза. Со временем, считает М. Сатканов, на территории индустриальной зоны будут развиваться не только новые производства. Туда же перенесут предприя­тия, расположенные в черте города, что благоприятным образом скажется на экологической ситуации.

Несмотря на кризисные тенденции, сохраняется стабильный рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, а также количество занятых в этой сфере экономики. Что является следствием эффективного использования государственных программ поддержки предпринимательства. Согласно подписанному меморандуму, местным бюджетом и АО «Фонд «Даму» выделено по 500 млн тенге. Средства льготных кредитов со ставкой не более 8,5% направляются на приобретение и модернизацию оборудования предприятий МСБ и пополнение оборотных средств.

Большое внимание, подчеркнул Миржан Сатканов, уделяется выпуску экспорто­ориентированной продукции. В том числе и в АПК. В области есть все условия для того, чтобы сохранить темпы роста и придать промышленному развитию устойчивый характер.