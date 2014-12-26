Индустриализация: ставка на инновации

Материал подготовили: Владимир КУРЯТОВ, Рысты АЛИБЕКОВА, Гуляим ТУЛЕШЕВА, Олег ТАРАН, Светлана АБЕНОВА, Наталья РЫЖКОВА, Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Людмила КОРИНА, Юрий ЛИ, Асет КАЛЫМОВ, Ольга ЗОЛОТЫХ, Чингиз ТАШЕНОВ, Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Уак МАНБЕТЕЕВ, Любовь ДОБРОТА, Сергей ГОРБУНОВ, Рэм МИХАЙЛОВ, Валерий МЕРЦАЛОВ, Ангелина СИНЕВА

День индустриализации, традиционно объединивший три, ставших уже привычными, мероприятия, проходил в несколько необычном формате. Дело в том, что в нынешнем году завершилась первая пятилетка ГП ФИИР, и поэтому декабрьский телемост был посвящен не только презентации новых инвес­тиционных проектов, но и предварительным итогам программы.Индустриализация, как отметил Глава государства, приносит системную отдачу.– Сделанные нами затраты уже возвращаются в бюджет страны в виде триллионов тенге. По сути, складывается новая модель производственных и социально-трудовых отношений, адекватная запросам ХХI века. Нами сделан решительный шаг по изменению структуры всей экономики. Диверсификация в Казахстане началась уже не на словах, а на деле. Мы добились того, что темпы роста объемов обрабатывающей промышленности стали гораздо выше, чем в традиционных добывающих отраслях, – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев для иллюстрации остановился на количественных показателях результатов программы. Так, доля горнодобывающей промышленности в ВВП страны снизилась до 16,5%. За 5 лет освоено 400 совершенно новых, доселе не производимых в Казахстане видов продукции. За первую пятилетку обрабатывающий сектор получил практически 70% всех иностранных инвестиций, вложенных в казахстанскую экономику с момента обретения независимости.Всего введено в строй более 770 новых предприятий, создано 75 тыс. постоянных рабочих мест принципиально нового уровня – с высокой квалификацией рабочих и достойным заработком. Сегодня общее число казахстанцев, работающих в промышленном секторе, превышает 1 млн. человек.В целом отечественная экономика продемонстрировала эффективность в трудных условиях глобального кризиса.– Производительность труда выросла в обрабатывающей промышленности почти на 60%. Каждый работник стал производить ежегодно в среднем на 20 тысяч долларов больше. Энергоемкость нашей экономики снизилась почти на 19%, – подчеркнул Глава государства.В республике сформированы новые отрасли, создана современная инфраструктура. В Казахстан пришли крупнейшие мировые индустриальные гиганты – концерны Airbus, General Electric, Alstom, Eurocopter, Toyota, Ssang Yong, LG и ряд других. Показательно, что казахстанский титан уже на 15% покрывает все потребности европейского авиастроительного концерна «Эйрбас». Кроме того, на порядок расширилась инфраструктурная база индустриализации. Построено и реконструировано около 4 тыс. км автомобильных и 1 700 км железных дорог.– За последние несколько лет нигде в мире не было построено столь протяженных транспортных коммуникаций, – акцентировал внимание Нурсултан Абишевич.В ходе встречи Президент особо отметил, что успешная реализация первой промышленной пятилетки потребовала решения задач нового уровня, в ходе чего нарабатывался опыт.– Знаю, что далеко не все получается. Я сам не раз критиковал министров, акимов, национальные компании. Но никто и не обещал «легкой прогулки». Мировой опыт подсказывает, что успешная индустриализация – это тяжелый процесс, который занимает определенное время. Для этого нужны новые кадры, новые профессии, – сказал Глава государства.Нурсултан Назарбаев в связи с этим указал на важность трудового вклада всех граждан в развитие экономики, особенно в нынешних условиях.– Период глобального кризиса – не время иждивенцев. Мы – страна труда. Нашей заботой является обеспечение населения работой. Я решил учредить специальный орден трудовой славы, состоящий из трех степеней, исключительно для отличившихся в труде рабочих и крестьян. Обладатель всех трех степеней по статусу будет равняться Герою Труда, – объявил Президент.Глава государства подчеркнул, что Казахстану, как претенденту на место в числе 30 самых развитых стран, предстоит ответить на социальные вызовы. Для того чтобы обеспечить рост экономики на уровне 6%, необходимо создавать ежегодно порядка 100 тыс. рабочих мест. Обрабатывающая индустрия потребляет 80% высокопрофессиональных услуг, одно рабочее место в индустриальном секторе фактически создает от 3 до 5 рабочих мест в секторе услуг. Поэтому программа индустриализации должна ежегодно создавать от 30 до 50 тыс. качественных рабочих мест. В то же время экономический рост – это и повышение производительности существующих рабочих мест.Как отметил Нурсултан­ Назарбаев, наша страна вступает в 2015 год на подъеме, несмотря на трудности, с которыми сталкивается глобальная экономика.– Через несколько дней начнется реализация второй пятилетки инновационно-индустриального развития. В связи с этим Правительству следует рассмотреть, как государство может поощрять инноваторов. Их следует обучать, что в итоге даст свои плоды. Возможно, необходимо назначить специальную государственную премию для разработчиков достойных инноваций, награждать их и ставить в пример, – сказал Глава государства.Президент подчеркнул, что в экономике следует стремиться к реализации амбициозных задач. К 2020 году доля высокотехнологичной продукции должна возрасти с 1,5 до 5% ВВП. Сектору профессиональных, научных и технических услуг необходимо обеспечить рост с нынешних 8 до 20% – главным образом, за счет развития инноваций в частном секторе. Платформой для достижения этих целей станут научный парк «Астана бизнес-кампус» Назарбаев Университета и парк инновационных технологий «Алатау».Также отмечалась необходимость создания в республике новых перерабатывающих предприятий, в том числе с участием зарубежного капитала.– Наверное, нам необходимо строить новый неф­теперерабатывающий завод и несколько крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли. Несмотря на их дороговизну, они выпускают всю линейку химической продукции: от газа до лекарств, одежды и полиэтилена. Также следует постараться построить новый медеплавильный комбинат в Казахстане с полным циклом кабельной продукции, необходимой всему миру. В целом задач много, индустрия должна пойти по этому пути. Ставлю перед Правительством задачу – привлечь в Казах­стан как минимум 5 крупных транс-национальных корпораций для строительства 5 новых обрабатывающих заводов, – дал поручение Нурсултан­ Назарбаев.Сегодня на общенациональном и региональном уровнях определены конкретные объекты инфраструктурного развития, выделены соответствующие средства. И, как сказал Президент, рабочий день каждого ответственного министра и вице-премьера, акима территории, руководителя компании-подрядчика должен начинаться с инспекции строительных работ и рационального использования средств. Все совещания по инфраструктурным проектам надо проводить не в теплых чиновничьих кабинетах, а на строительных площадках.– Только так будет результат и вырастет доверие казахстанцев к власти, – заключил Глава государства.В формате телемоста Правительство вчера отчиталось о проделанной работе в рамках ГП ФИИР. В текущем году завершается первая пятилетка индустриальной политики страны, охватившая ключевые отрасли, поскольку главная цель президентской политики – подготовка базовых условий для форсированного роста обрабатывающей промышленности, привлечение инвестиций и новых технологий. Поначалу не у всех было полное понимание стратегического курса индустриализации. Однако политическая воля и личный контроль Елбасы позволили перестроить экономическую политику. Создана необходимая законодательная база, изменены и приняты около 50 законов, разработаны мастер-планы по всем приоритетным отраслям, которые дали ориентир для бизнеса, – что производить и на какие рынки. Приняты десятки инструментов поддержки, стимулирующих участников рынка от малого бизнеса до крупных корпораций, перенастроены институты развития, улучшен деловой и инвестиционный климат, выделены необходимые ресурсы.Благодаря насыщенной программе индустриализации в период с 2010 по 2014 год были введены в эксплуатацию 770 проектов с созданием 75 тыс. постоянных рабочих мест. При этом 80% введенных проектов уже вышли на плановую мощность, а 56% из них работают со 100-процентной загрузкой. Если говорить о суммах, то новые предприя­тия выпустили продукцию на 4 трлн. тенге, экспортировали – на 628 млрд. тенге. Кроме того, за счет введенных проектов карты произведено 12,4% от общего объема обрабатывающей промышленности. Вклад проектов по Карте ФИИР в приросте ВВП за 9 месяцев 2014 года составил 0,79 процентных пункта из 4,1%. Всего в 2014-м реализовано 150 новых проектов Карты индустриализации.В ходе презентации инвестпроектов первой на «старт» вышла Восточно-Казахстанская область, где введено в строй уникальное предприятие по производству титановых слитков и слябов в Усть-Каменогорске – СП «ТОО «ПОСУК Титаниум».В сентябре текущего года получен первый в истории Казахстана титановый сляб. Слитки и слябы, произведенные на заводе СП «ТОО «ПОСУК Титаниум», в дальнейшем будут перерабатываться на предприя­тиях POSCO в титановые листы и трубы. Продукция весьма востребована крупными судостроительными компания­ми Южной Кореи, незаменима в энергетической промышленности, водоснабжении и строительстве опреснительных установок. Проектная мощность нового завода составляет более 6 тыс. тонн титановых слитков и слябов в год.Заслушав информацию директора СП «ТОО «ПОСУК Титаниум» Валерия Сычева, Глава государства дал разрешение на запуск нового предприятия в эксплуатацию. Президент подчеркнул, что это важное событие не только для предприятия, но и в масштабах всей страны. В условиях Усть-Каменогорска особенно актуально, что новейшее производство не загрязняет атмосферу, а, наоборот, улучшает ее.…Общенациональный телемост положил начало и биографии горно-металлургического завода АО «АК Алтыналмас» на месторождении Пустынное в Актогайском районе Карагандинской области. Президент страны поздравил работников предприятия с рождением важного для Казахстана производства и дал старт его запуску. Здесь в год будет добываться 2 млн. тонн золотосодержащей руды и выплавляться золотосеребряные слитки Доре, из которых на аффинажном заводе ТОО «Тау-Кен Алтын» в Астане получат драгоценный металл. По словам руководителя компании «АК Алтыналмас» Дияра Канашева, завод с выходом на проектную мощность сможет выдавать 3 тонны золота в год. Реализация проекта обещает 450 новых рабочих мест.Среди инновационных проектов было названо и саранское ТОО «Казцентр­электропровод» – крупнейший в РК производитель продукции для телекоммуникаций и электроэнергетики. В нем трудится 800 рабочих, в том числе 10 человек с ограниченными возможностями. Мощность завода – 120 тыс. км кабелей и проводников. Руководитель Сергей Ким доложил Елбасы, что при поддержке государства компания освоила производство более 1 000 видов телекоммуникационной продукции. В нынешнем году произведено свыше 43 тыс. км волоконно-оптического и медножильного кабеля для предприятий Казахстана, России и Узбекистана.Площадкой телемоста с Президентом в Актюбинской области стал новый рельсобалочный завод. Актюбинцы доложили Главе государства о завершении строительства крупного инновационного производства. Обращаясь к Елбасы, вице-президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ермек Кизатов отметил, что строительство данного объекта было начато в мае 2013 года. Мощность завода составляет 430 тыс. тонн металлопродукции в год. Прежде всего это рельсы длиной 120 м, предназначенные для высокоскоростных магистралей. Также с пуском предприятия здесь будут производить 230 тыс. тонн проката – балки, уголки, швеллеры. Это позволит удовлетворить потребность отрасли не только на внутреннем рынке, но и расширить экспорт продукции.Объект имеет для страны очень важное стратегическое значение, если учесть, что на постсоветском пространстве подобных заводов имеется всего три. И в отличие от них здесь будут применены самые совершенные технологии. Они уникальны тем, что их можно адаптировать к любым маркам стали и добиваться самых высоких показателей качества производимой продукции. Тем самым Казахстан фактически меняет конъюнктуру рынка всего рельсового производства. Ноу-хау отвечает всем международным требованиям по безопасности движения поездов.Нурсултан Назарбаев дал старт запуску нагревательной печи нового инновационного производства.В ходе телемоста вниманию Главы государства была продемонстрирована также работа комплекса по утилизации газа ТОО «Казахойл Актобе», введенного в рамках ГП ФИИР в 2011 году. Как доложил Главе государства гендиректор компании Андрей Шейкин, завод вышел на проектную мощность и в текущем году уже произвел 320 млн. кубометров газа, 24 тыс. тонн пропан-бутановой смеси и 6 тыс. тонн серы. На новом предприятии трудится около двухсот специалистов. Благодаря данному производству дешевым газом сегодня обеспечивается население южных регионов страны.Следующей в телеперекличке регионов участвовала Западно-Казахстанская область. Учредитель трансформаторного завода Сайдулла Кожабаев был предельно лаконичен, доложив Президенту ­Нурсултану Назарбаеву о том, что холдинговая компания Аlageum Electrik запускает очередной проект по производству трансформаторов и высоковольтных ячеек класса напряжения 6, 10, 35 кВ. Его стоимость – 5 млрд. тенге. Создано 700 рабочих мест. Современное оборудование позволяет выпускать широкий ассортимент конкурентоспособной продукции. В том числе тяговые трансформаторы для комплектации электровозов. До 90% изделий планируется экспортировать в Россию, чему в немалой степени будет способствовать более глубокая интеграция в условиях ЕАЭС.В рамках телемоста была презентована также колбас­ная фабрика «Жайык-Ет». В прошлом году произведено ее переоснащение, новые технологии соответствуют мировым стандартам. Сегодня продукция под брендом «Мясодел» реализуется также в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях и в Астане. В дальнейшем планируется расширение ассортимента полуфаб­рикатов и мясных деликатесов и увеличение объемов производства.Глава государства отметил, что «продовольствие нам нужно, экспортировать мясо мы должны, трансформаторы сегодня тоже очень необходимы».Телемост связал столицу с Кызылординской областью, где вчера был торжественно открыт новый автомобильный мост через реку Сырдарью на межконтинентальной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. О реализации проекта доложил Главе государства первый заместитель министра по инвестициям и развитию Женис Касымбек, подчеркнув, что впервые в регионе была применена технология строительства моста с монолитным пролетным строением.Данная технология обладает целым рядом преимуществ – от надежности, долговечности и безопасности в эксплуатации до значительного сокращения сроков постройки, возможности индивидуального проектирования и сооружения переправ практически на любой местности и эстетичности. Успешно внедрена инновационная технология и в Приаралье: новый мост через Сырдарью стоимостью 2,17 млрд. тенге был построен в рекордные сроки – всего за два года.Рассказал докладчик и о реализации проекта прокладки межконтинентального автобана Западная Европа – Западный Китай в Приаралье, в котором строится крупнейший в Казах­стане 812-километровый участок автобана. Масштабная стройка, предусматривающая возведение 48 мостов, 336 трубопроводов, 83 скотопрогонов, 14 двух­уровневых транспортных развязок, 2 железнодорожных переходов, а в 8 населенных пунктах – объездных дорог, обеспечила работой многие тысячи кызылординцев, местные дорожно-строительные предприятия и производителей строительных материалов.В рамках телемоста был презентован кызылординцами и крупнейший на юге Казахстана молочно-товарный комплекс с перерабатывающим заводом АО «Рза» стоимостью более 2 млрд. тенге. Предприятие создало 160 новых вакансий в Казалинском районе и в текущем году выходит на рубеж 3,6 тыс. тонн продукции в год.Глава государства поздравил кызылординцев с открытием моста и пожелал удачи в работе молокоперерабатывающего комплекса.Семиречье отметило День индустриализации вводом в эксплуатацию первой очереди сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», а также завершением модернизации молочного завода «Данон-Беркут», введенного по Карте индустриализации в 2010 году.Первым на прямое включение со столицей вышел заместитель гендиректора ТОО «Данон-Беркут» Айдар Турмухамбетов. Он сообщил, что с момента запуска предприятие стало одним из лидеров молочной отрасли не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. За прошедшие годы выпущено 35 тыс. тонн высококачественной и экологически чистой продукции. Компания оказывает поддержку местным фермерам: обучает их, предоставляет оборудование для охлаждения и хранения молока. А. Турмухамбетов выразил благодарность Президенту за создание в стране благоприятных условий для инвесторов.В свою очередь президент АО «KTZ Express» Санжар Елубаев отметил, что руководство страны придает важное значение развитию транзита. По поручению Главы государства на границе с Китаем создается большой транспортно-логистический узел. И вводимая в строй первая очередь проекта сухого порта будет играть ключевую роль в инфраструктуре и логистической отрасли. Уже в следующие два года здесь планируется осуществить перегрузку свыше 200 тыс. контейнеров.В целом СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в технологической увязке с железнодорожными линиями Жетыген – Коргас и Жезказган – Бейнеу, автомобильным коридором Западная Европа – Западный Китай и портом Актау создает мощный транзитный центр дистрибьюции, обеспечивает дальнейшую интеграцию Казахстана в мировую торговлю и транспортировку.Разрешив начать эксплуатацию сухого порта, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что это долгожданный масштабный проект, реализуемый совместно с Китаем по договоренности высшего руководства обеих стран. В частности, большие надежды на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» возлагаются в плане увеличения товарооборота между РК и КНР.Поздравив строителей с радостным событием, Президент выразил уверенность, что международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» будет развиваться, и в скором времени тут появится большой современный город.– Алматинская область – стратегически важный регион с населением около двух миллионов человек, – сказал Глава государства. – Здесь идет строительство трассы Алматы – Усть-Каменогорск, вскоре с северных регионов страны сюда будет поступать электро­энергия. Все это придаст стимул для ускоренного развития Жетысу.Эстафету телепереклички подхватила Мангистауская область, где в рамках общенационального телемоста Нурсултан Назарбаев дал старт запуску нового терминала по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Терминал расположен на территории промышленной зоны Актау вблизи международного морского торгового порта. Суммарный планируемый объем перевалки нефти в год составляет более 2 млн. тонн. Терминал общей площадью 7,9 га обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Здесь можно единовременно хранить до 50 тыс. кубометров нефти. У терминала, что очень удобно, имеются выходы сразу к трем морским причалам. Общая стоимость проекта составила 7,5 млрд. тенге. Теперь здесь будут работать 140 сотрудников из числа местных жителей.Сданный в эксплуатацию терминал спроектирован с учетом как экспорта нефтепродуктов через Каспий, так и импорта нефтепродуктов морем на внутренний рынок страны. Также терминал будет осуществлять перевалку нефтепродуктов для обеспечения Мангистауского региона.Презентуя компанию во время телемоста, генеральный директор и основной учредитель группы компаний «Алтын Қыран» Исламбек Салжанов отметил, что это первый терминал в Казахстане, который может осуществлять прием, хранение и перевалку темных и светлых нефтепродуктов.– Здесь использованы новейшие технологии в экологической безопасности и энергосбережении. Будет применено инновационное оборудование по рекуперации паров, позволяющее снизить на 95% выбросы вредных веществ в атмосферу при сливе и наливе неф­тепродуктов с резервуаров, – сказал И. Салжанов. Он заверил, что задачи по развитию морской инфраструктуры, поставленные в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее», будут выполнены.Строительство и ввод в эксплуатацию терминала даст толчок развитию транспортно-логистического потенциала страны, в частности, позволит увеличить объем экспорта переработанной на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана готовой продукции, а также импортировать высооктановые нефтепродукты для снижения дефицита на внутреннем рынке.Потенциал в действииНа прямое включение с Астаной вышла Акмолинская область, где были представлены кокшетауский завод по выпуску керамического кирпича ТОО «ENKI» и Степногорский сернокис­лотный завод ТОО «СП «СКЗ-Казатомпром».ТОО «ENKI» создано в 2006 году для реализации инвестиционного проекта по строительству завода по выпуску керамического кирпича производительностью 60 млн. штук в год. Сегодня это предприятие является самым крупным в стройиндустрии. География продаж его продукции – регионы Казахстана и России. Конкурентоспособность продукции ТОО «ENKI» обеспечивается высоким качеством изделий и гибкой ценовой политикой. Достижение высоких производственных показателей стало возможным благодаря принимаемому комплексу мер, направленных на формирование качественно новых социальных стандартов, разработку эффективной модели социально-трудовых отношений. Завод имеет большой потенциал, на предприятии работают 256 высококвалифицированных рабочих и специалистов. ТОО «ENKI» успешно развивается, плодотворно сотрудничая с предприятиями стройиндустрии, выпуская более 30 разновиднос­тей цветового и фигурного кирпича высокого качества, который пользуется повышенным спросом как внут­ри страны, так и за ее пределами.По словам главного инженера ТОО «ENKI» Вадима Бурыкина, завод является самым крупным производителем кирпича, его произведено уже более 170 млн. штук. Мощным импульсом для развития предприятия является участие в реализации государственной программы «Доступное жилье-2020». Более 80 строительных компаний Казахстана заключили с ТОО «ENKI» длительные контракты. За качество выпускаемой продукции и вклад в развитие экономики предприятие и его работники неоднократно награждались дипломами и грамотами.Наряду с этим в рамках реализации проектов ГП ФИИР сегодня в регионе успешно действует степногорский сернокислотный завод ТОО «СП «СКЗ-Каз­атомпром». Стоимость проекта составляет 11,1 млрд. тенге. В настоящее время завершена реконструкция предприятия, в результате которой производственная мощность завода составила 180 тыс. тонн продукции в год.Президент Н. Назарбаевпоздравил коллективы предприятий с началом деятельности этих очень важных для Казахстана заводов, подчеркнув, что необходимо расширять производства. Глава государства поздравил жителей региона с хорошими событиями и с наступающим Новым годом.А в Жамбылской области еще 9 ветрогенераторов Кордайской ВЭС вчера были торжественно запущены с участием Президента.Первая очередь станции (4 МВт), построенной в рамках Государственной программы ФИИР компанией Vista International, дала ток в 2013-м. Сегодня ее мощность достигла 9 МВт. Трудоустроены 13 местных жителей.Сегодня жамбылцы – признанные лидеры в развитии возобновляемых источников энергии. Четыре года назад на горной речке Меркенка была введена в эксплуатацию Меркенская ГЭС. Ежегодно вырабатывая до 6,5 млн. киловатт дешевого электричества, способствует повышению спроса на продукцию местных промышленных предприятий. В 2011-м вступила в строй Кордайская ветроэлектростанция такой же мощности. В конце 2012-го ТОО «КазЭкоВатт» запустило в этом районе первую очередь единственной в республике солнечной электростанции «Отар» (504 КВт).– Она уже вышла на проектную мощность – 7 МВт и способна обеспечить электроэнергией 2 500 домохозяйств, – сообщил аким области Карим Кокрекбаев, участвующий в запуске второй очереди Кордайской ВЭС.В Рыскуловском районе дает ток Каракыстакская ГЭС (2,3 МВт). Набирает силы после недавней реконструкции ГЭС (9,2 МВт),построенная на самом крупном водоеме области – Тас­откельском водохранилище.С каждым годом растут темпы строительства солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. Уже в ближайшие годы жамбылцы не только полностью обеспечат себя электроэнергией, но и поделятся ею с другими регионами Казахстана.Энергетика – основа экономического и социального прогресса. Вот почему в Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства особое внимание уделил энергетической безопасности и развитию «зеленых» технологий в сфере энергетики.– Ветроэнергетика – основная тема ЭКСПО-2017, – заметил Елбасы. – Сейчас можно сказать, что Жамбылская область – на передовых позициях по ветроэнергетическим установкам. Необходимо всюду развивать этот опыт.К списку важнейших проектов, составляющих индустриальную мощь страны, добавилась и алматинская швейно-трикотажная фаб­рика «Сауле». Старт новому предприятию дал Президент Нурсултан Назарбаев.Развитие отечественной легкой промышленности оказывает не только экономический, но и большой социальный эффект. Эта сфера производства создает большое количество рабочих мест, в основном женских. Из 200 человек, работающих на фабрике, 80% – женщины. В своем обращении к Главе государства директор нового предприятия Даурен Алимбеков отметил, что швейно-трикотажная фабрика «Сауле» – первая по производству тканей в Казахстане и по своему ассортименту и производственным мощностям способна обеспечить внутренний рынок высококачественными тканями отечественного производства.– Очень рад слышать о запуске такого производства. Швейная фабрика, основной состав которой занимают женщины, – это очень важный не только производственный, но и социальный проект, – подчеркнул Глава государства. – На Алматы приходится большая доля ВВП страны, здесь производится много продукции различной направленности. Надеюсь, что Алматы всегда будет в передовых рядах не только по объему и качеству производства, но и по внедряемым инновациям.В ходе телепереклички генеральный директор ТОО «Казстройстекло» Муратхан Токмади доложил Президенту о достижениях возглавляемого им предприятия. Получив инновационный грант, предприятие по производству энергосберегающего стекла смогло модернизировать производство.В свою очередь южане получили «добро» Главы государства на запуск в ходе общереспубликанского телемоста сразу двух объектов, построенных в рамках ГП ФИИР, – фабрики по выпуску ковровых изделий ТОО «Назар-Текстиль» и нового цеха по производству инъекционных и инфузионных растворов.Президента страны приветствовал весь трудовой коллектив ковровой фаб­рики. Владелец предприятия Аятулла Аймбетов рассказал Нурсултану Назарбаеву, что частные инвестиции составили почти 2 млрд. тенге, и предприятие полностью готово к работе. Три месяца шли наладка оборудования и обучение персонала непосредственно на рабочем месте. Первые 150 тыс. кв. м ковровых изделий уже отправлены в торговую сеть и пользуются хорошим спросом у потребителей. Портфель заказов сформирован на несколько месяцев вперед.Проектная мощность предприятия позволяет производить 3 млн. кв. м. Сейчас работают две производственные линии. В следующем году запустят еще четыре. И тогда обе шымкентские фабрики смогут на 80% обеспечить потребности внутреннего рынка в ковровых изделиях и начнут активно осваивать экспорт­ное направление. Это уже вторая ковровая фабрика и восьмой проект, реализованный в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Оңтүстік».Оживление царило вчера и в цехе по производству инъекционных и инфузионных растворов АО «Химфарм». Отечественные фармацевты показали Главе государства как реализуется проект по расширению производственных мощностей. Он состоит из четырех этапов. Общая сумма инвестиций оценивается в 14 млрд. тенге. Завод готовится поставлять на рынок 350 млн. ампул инъекционных растворов и 4 млн. пакетов инфузионных растворов, 40 млн. флаконов антибиотиков и 1 млрд. таблеток. Производство инъекционных и инфузионных раст­воров позволило создать 500 дополнительных рабочих мест.– Шымкент становится флагманом производства лекарственных препаратов,– заметил Лидер нации. – Думаю, что вы и дальше будете развиваться, показывать пример.Павлодарскую область на телемосте представляли два предприятия: АО «Каустик» и ТОО «Компания Нефтехим LTD». Примечательно, что оба производства уникальны по своим технологиям и набору продукции. У их истоков стоял Президент страны, принимавший участие в сдаче объектов в строй, периодически их посещавший, чтобы отследить, как у коллективов идут дела. Практически эти предприятия положили начало возрождению в регионе большой химии, способствовали созданию отраслевого кластера.Обращаясь к Главе государства, председатель правления АО «Каустик» Ерлан Орымбеков подчерк­нул, что проект был запущен в декабре 2010 года и за это время стал успешно развивающимся предприятием с технологиями, аналогов которым нет в Казахстане. Благодаря этому уже произведено более 70 тыс. тонн каустической соды, 50 тыс. тонн жидкого хлора, 52 тыс. тонн соляной кис­лоты. Освоив отечественный рынок, где прежде главенствовала импортная продукция, коллектив начал поставки в Россию.Поблагодарив Президента за поддержку, председатель правления АО сказал, что работники производства гарантируют и дальше вносить свой вклад в развитие химической отрасли.Одобрив эти слова, Нурсултан Назарбаев пояснил:– Наверное, не всем понятно, что такое каустическая сода и хлор. Но без этих химических реагентов невозможна работа металлургических и текстильных производств. Благодаря использованию химической продукции мы можем развивать тяжелую индустрию. Эта продукция давно ожидаема, она нам очень была нужна.Первенец органической химии независимого Казахстана ТОО «Компания Нефтехим LTD» также достойно закончило первую пятилетку ФИИР. Докладывая об этом, директор товарищества Ерлан Кусанов сказал, что в прошлом году в рамках кластера с участием Лидера нации был запущен цех по производству мягкой упаковки. В этот раз представлен новый проект – «Цех грануляции порошкового полипропилена», который позволит получать качественный гранулированный полипропилен для производства готовых изделий. Пуск этого цеха даст возможность в следующем году производить зап­части для казахстанского автопрома, медицинскую продукцию, бытовую технику, повысить конкурентоспособность Казахстана на международном рынке. Руководитель предприя­тия попросил Нурсултана Абишевича дать старт новому производству.Такая команда была получена, и новая мощность вступила в строй.На Атырауском нефте­перерабатывающем заводе состоялась церемония начала пусконаладочных работ на комплексе по производству ароматических углеводородов.– Мы переходим к пусковым испытаниям установок. Это наш вклад в обеспечение страны нефтепродуктами, соответствующими требованиям экологических классов К-3. При реализации данного проекта уменьшится вредное воздействие на окружающую среду за счет использования автомобильного бензина с низким содержанием бензола, – сообщил генеральный директор ТОО «АНПЗ» Кайрат Уразбаев.Проект, реализованный в рамках первой пятилетки ГП ФИИР, позволит производить компоненты для приготовления высокооктанового товарного бензина, а также ежегодно выпускать ароматические углеводороды: бензол – 133 тыс. тонн и параксилол – 496 тыс. тонн.В строительстве комплекса было задействовано более 4 500 работников, в период эксплуатации будет создано порядка 160 новых рабочих мест.В этот же день дан старт работе и домостроительного комбината мощностью 150 тыс. кубометров железо­бетонных изделий. Проект стоимостью 1,5 млрд. тенге позволит повысить качество строительства жилья и обеспечит стабильность цен на стройматериалы. На комбинате создано около 100 рабочих мест.– Строительная индустрия и глубокая переработка нефти и газа – важнейшая задача нашей программы вхождения в число 30 развитых государств мира, – подчерк­нул Н. Назарбаев. – В условиях кризиса снижение цен на нефть и газ, переработка являются выходом из положения. Чем быстрее мы это будем делать, тем лучше мы будем развиваться....Два оригинальных проекта представила Северо-Казахстанская область. На единственном в Казахстане предприятии, производящем скважинные нефтяные насосы, АО «Мунаймаш» внедрен уникальный инновационный проект, аналогов которому нет в СНГ. Запущенное механообрабатывающее оборудование позволило сократить технологические циклы производства, повысить качество продукции до уровня мировых стандартов, снизить себестоимость продукции на 20%, повысить производительность труда в 3 раза, расширить номенклатуру изделий в 1,8 раза с выходом на экспорт.– Наше предприятие одним из первых воспользовалось условиями инициированной Вами программы модернизации, – с гордостью доложил Главе государства председатель правления АО Сергей Григоренко.Второй проект – промышленная разработка золоторудного месторождения «Аулие» и переработка золотосодержащего сырья – совершенно новое для Северо-Казахстанской области предприятие. Его реализация позволила создать на период строительства 180 рабочих мест, в дальнейшем их будет 256. Мощность предприятия в текущем году составляет 130 тыс. тонн руды, в 2015 году планируется добыть ее вдвое, а в дальнейшем – 600 тыс. тонн.– Это не первый наш проект в Казахстане, и мы хотели бы отметить, что законодательство о недрах здесь совершенствуется и способствует притоку инвестиций в разработку и геологоразведку, – сказал директор ТОО Павел Джулай, после чего испросил разрешения на запуск.– То, что вместе с российскими инвесторами мы вводим в Северном Казахстане новый рудник для производства золота, за что Казахстан сейчас очень сильно взялся, – хорошая новость для области. – прокомментировал Глава государства, пожелав работникам всего самого доброго.О значимых изменениях в автомобилестроении по результатам первой пятилетки ГП ФИИР прямо с производственной площадки ТОО «СарыаркаАвтоПром» доложил Главе государства президент Ассоциации казахстанского авто­бизнеса Андрей Лаврентьев. Он подчерк­нул, что при поддерж­ке Президента создана новая отрасль, которая ежегодно производит продукции на 2 млрд. долларов.В ПИИР автопром уже рассматривается как один из приоритетов экономики. Отечественные предприятия показывают успешный пример развития. Так, в Костанае на заводах «АгромашХолдинг» и «СарыаркаАвтоПром» налажено производство пяти мировых автомобильных брендов: SsangYong Nomad, Hyundai, Geely, Peugeot, а также японских внедорожников Toyota. Достигнута договоренность с французскими партнерами о мелкоузловой сборке Peugeot в Костанае со сваркой и покраской. В Усть-Каменогорске строится автозавод полного цикла мощностью 120 тыс. автомобилей в год. В Алматинской области освоено производство грузовиков и автобусов Hyundai. А к 2018 году все автомобилестроительные предприятия Казахстана должны выпустить уже 190 тыс. машин. Как отметил Андрей Лаврентьев, это позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест, в том числе в малом и среднем бизнесе, специализирующемся на производстве автокомпонентов.Спикер поблагодарил Главу государства за пристальное внимание к отрасли и заверил, что несмотря на сложное время в мировой экономике, автомобилестрои­тели Казахстана будут делать все возможное для развития отечественного автопрома. Нурсултан Назарбаев выразил благодарность машиностроителям за вклад в становление отрасли, пожелал удачи в дальнейших начинаниях и посоветовал казахстанцам пересаживаться на отечественные автомобили.Список стартовавших вчера в ходе общенационального телемоста новых индустриальных производств страны завершили столичные предприятия. Приветствовали Главу государства и в АО «Қазақстан темір жолы», вице-президент которого Бауыржан Урынбасаров доложил о выполнении данных Президентом поручений по дальнейшей индустриализации железнодорожной отрасли, увеличению казахстанского содержания в производимой национальным железнодорожным перевозчиком продукции. В частности, он рассказал, что компания, стремясь соответствовать мировым лидерам машиностроения, таким как General Electric, Alstom и Talgo, реализовала проекты по производству тепловозов, электровозов и пассажирских вагонов.В настоящее время выпущено 306 пассажирских вагонов, 290 тепловозов и 26 электровозов на общую сумму 280 млрд. тенге. Высокие технологии, инновации в железнодорожной технике позволили развить экспортные поставки. В рамках реализации первой пятилетки ГП ФИИР в экономике Казахстана появилась новая отрасль – железнодорожное машиностроение. Создано более 12 тыс. постоянных рабочих мест, освоено производство 5 120 наименований продукции с ежегодным объемом более 200 млрд. тенге. Как подчеркнул вице-президент КТЖ, с гордостью можно говорить о создании в нашей стране полноценного кластера железнодорожного машиностроения, а объя­вленная Нурсултаном Назарбаевым новая экономическая политика «Нұрлы жол – путь в будущее» открывает перспективы дальнейшего развития.Среди важных индуст­риальных проектов, которые дадут новый импульс промышленному развитию столицы, можно назвать открытый Президентом складской комплекс класса «А» в Астане.По словам генерального директора ТОО «Астык Логистик» Игоря Переверзева, в современных условиях логистика играет ключевую роль в развитии страны. Складской комплекс, реали­зованный ТОО «Астана Логистикс» мощностью 40 тыс. полетомест, даст возможность привлечь иностранные компании в Казахстан, повысить конкурентоспособность отечественных товаров, решить проблему размещения грузов для участников выставки «ЭКСПО-2017». Данный комплекс создан для удовлетворения потребностей рынка в высококачественных складских услугах.Дав разрешение на запуск проекта, Глава государства подчеркнул, что логистика стала требованием времени, поскольку только хорошая логистика сможет обеспечить функционирование всех автомобильных и железных дорог.– Хорошие предприятия в столице, хорошая работа, высокопроизводительная и высокооплачиваемая – это то, чего мы добиваемся в результате индустриализации. Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив с вводом важных предприятий для страны, пожелал успеха и крепкого здоровья.В рамках торжественной церемонии Президент поздравил всех участников национальных конкурсов «Алтын сапа» и «Парыз», отметив, что они демонстрируют рост патриотизма, успеха и перспективности казахстанского бизнеса.– Это точный барометр, отражающий последовательный экономический рост страны через оценку вклада конкретных компаний и бизнесменов, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства подчеркнул, что своей работой, участием в индустриализации отечественные предприя­тия вносят вклад в укрепление как экономики, так и социаль­ной сферы страны.– Только конкурсанты премии «Парыз» реализовали 440 социальных проектов на общую сумму 152 миллиарда тенге. Всего за 9 лет со дня учреждения премии «Алтын сапа» общее число ее конкурсантов увеличилось в 6 раз. И сегодня все победители и участники национальных конкурсов, строители и трудовые коллективы новых предприятий – истинные первопроходцы Общества Всеобщего Труда, – сказал Президент Казахстана.В рамках мероприятия Нурсултан Назарбаев вручил Гран-при конкурса «Парыз» ТОО «СП «КазГер­Мунай». Специальную премию «Лучшие инновации в производстве 2014 года» конкурса «Алтын сапа» получило ТОО «ПОСУК Титаниум» из Восточно-Казахстанской области и «Лучший индустриальный проект 2014 года» – ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод».В нынешнем году в республиканском конкурсе на соискание Президентской премии в области качества «Алтын сапа» приняли участие 293 компании, среди них – 65 субъектов крупного, 127 – среднего и 101 – малого предпринимательства. В конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» участвовали 153 предприятия и индивидуальных предпринимателя.Также в текущем году были поданы 584 заявки на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз», призеры которого также награждались во Дворце Независимости.Как известно, премия «Парыз» вручается за преданность труду и исключительную любовь к своему делу, за благородное стремление сделать нашу жизнь лучше, качественнее и счастливее.Обладателей бронзовых статуэток награждали министр энергетики РК Владимир Школьник и председатель Федерации профсою­зов РК Абельгази Кусаинов. В номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» среди субъектов крупного предпринимательства третье место заняло столичное АО «Национальный научный кардиохирургический центр», а среди субъектов среднего и малого предпринимательства – ИП «Джумагулова Б.М.». Номинантом премии «Лучшее предприятие в области охраны труда» стало ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (субъект крупного предпринимательства) и павлодарское же ТОО «Крендель» от субъектов среднего и малого бизнеса.«Лучший коллективный договор» был у обладателя 3-го места данной номинации – субъекта крупного предпринимательства акмолинского АО «Тыныс». От малых и средних предприятий бронзовым номинантом в данной категории стало жамбылское ТОО «ROLA-7».«Бронза» за вклад в экологию досталась ТОО «Радуга» из СКО (субъект крупного предпринимательства) и ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» из ЗКО (субъект среднего и малого предпринимательства).Утвержденный Указом Главы государства конкурс-выставка «Лучшие товары Казахстана» стал самой эффективной площадкой реализации идей улучшения качества. Стоит отметить, что конкурс обрел значительную роль в реализации проектов социально-ответственного бизнеса и развитии различных норм социальных практик.Министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков вручил дипломы победителям в номинации «Лучший продовольственный товар»: ТОО «Зерде-Фито» из ЮКО, ТОО «КЭММИ GROUP» из Павлодарской области, ТОО «Агрофирма «Диевская» из Костанайской области (I, II, III степени соответственно).Победителям в номинации «Лучшие товары для населения» дипломы вручал министр национальной экономики Ерболат Досаев. Награды из его рук получили «ИП Левин В.Д.» из СКО (диплом I степени), южноказахстанское ТОО «Бал Текстиль» (диплом II степени) и Акмолинское ТОО «БЛЭК» (диплом III степени).Дипломантов номинации «Лучшие товары производственного назначения» награждал министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев. Им были отмечены: дипломом за 1-е место – АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», за 2-е место – АО «Павлодарский машиностроительный завод» и Жамбылская цементная производственная компания – за 3-е место.Для вручения серебряных статуэток премии «Парыз» на сцену были приглашены министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова и председатель правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов.В номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» «серебряными» лауреатами стали: от субъектов крупного предпринимательства – карагандинское АО «Шубарколь комир» и ТОО «Агросевер» (СКО) – от субъектов среднего и малого предпринимательства.Костанайское ТОО «Агротехмаш» (субъект крупного предпринимательства) и ТОО «БАСФ Центральная Азия» из Алматы были удостоены серебряных наград в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда».Серебряных статуэток в номинации «Лучший коллективный договор» были удостоены ТОО «Цемент­ный завод Семей» (субъект крупного предпринимательства из ВКО) и ТОО «Сенiм» (субъект среднего и малого предпринимательства).Серебряными номинантами «За вклад в экологию» стали ТОО «Стройдеталь» из актюбинской области (субъект крупного предпринимательства) и ТОО «Эко-Техникс» из Мангистауской области (субъект среднего и малого предпринимательства).Для вручения золотых статуэток «Парыз» субъектам среднего и малого бизнеса на сцену поднялся заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев. В номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» было награждено ТОО «Зайсан-Нур-Сервис» (ВКО).Номинантом «Лучшее предприятие в области охраны труда» стало ТОО «Сазанкурак» (Атырауская область). Высокой награды за «Лучший коллективный договор» было удостоено ТОО «Жайық Жарығы» (ЗКО), а «За вклад в экологию» золотую статуэтку вручили ИП «Ахмутдинов» из СКО.Затем состоялось вручение Президентской премии «Алтын сапа». Как известно, эта награда после строгого конкурсного отбора ежегодно присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения безопасности, а также за внедрение современных систем менеджмента.Для вручения серебряных и бронзовых статуэток Президентской премии «Алтын сапа» на сцену был приглашен первый заместитель Премьер-Министра Бакытжан Сагинтаев.Награды вручались в номинациях «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения» и «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». Бронзовые награды получили столичное ТОО «Фирма «АЛКОН+», ТОО «Био Тау Жер» из Алматинской области и ТОО «Торгово-производственный кооператив «Достык» из Карагандинской области. Статуэтки из серебра были вручены ТОО «АВЗ» (Алматинская область), ТОО «МедАспапОптика» (Алматы), АО «Ак Бидай-Терминал» (Мангистауская область).Золотые статуэтки «Алтын сапа» вручал победителям конкурса Премьер-Министр Карим Масимов. Из рук главы Правительства награды получили руководители алматинских ТОО «АЗМК» и «Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд», а также АО «РЗА» из Кызылординской области.Кроме того, Премьер-Министр вручил золотые награды премии «Парыз» субъектам крупного предпринимательства – АО «Варваринское» из Костанайской области за победу в номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие», восточноказахстанскому АО «Азия Авто» («Лучшее предприятие в области охраны труда»), костанайскому АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» («Лучший коллективный договор») и атыраускому АО «Эмбамунайгаз» («За вклад в экологию»).Общеизвестно, что традиционное чествование победителей конкурсов «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана» способствует продвижению идеи качества, ориентированию на переход к международным стандартам управления и оценки качества на соответствие требованиям времени.За 8 лет существования премии Главы государства «Алтын сапа» высокого звания ее лауреата была удостоена 51 компания, и за время существования республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» победителями стали 97 дипломантов.