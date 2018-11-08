​Индустриальная прибавка

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Евгения Ермакова

В нынешнем году регион прибавил в объемах промышленного производства и, как следствие, росте экспорта производимой продукции. В частности, можно говорить о значительном увеличении продаж окатышей, железорудного концентрата, автомобилей, муки, кондитерских изделий, зерна, продуктов питания. Плюс к этому в экономику удалось привлечь 166,1 млрд долларов, что тоже значительно превышает прошлогодние показатели.

Как отметил аким, дальнейшее развитие региона будет связано с реализацией инвест­проектов в приоритетных отраслях. По поручению Главы государства каждой области Министерством по инвестициям и развитию были определены приоритетные отрасли развития. Для Костанайщины таковыми стали машинострое­ние, строительная отрасль и переработка сельхозпродукции.

Практически по каждому из озвученных направлений регион заявляет крупные инвес­тиционные проекты. В общей сложности речь идет о проработке сорока на общую сумму 2,2 трлн тенге. Часть из них будет воплощена в партнерстве с китайскими инвесторами. Это строительство агрохаба по глубокой переработке зерновых, завода по выпуску телевизоров, а также сельхозтехники и легковых автомобилей.

– На площадке Костанайской индустриальной зоны к услугам инвесторов не только инженерные и транспортные коммуникации, но и производственные здания, помещения, – отметил Архимед Мухамбетов. – То есть бизнесмен устанавливает оборудование, подключает его к сети и приступает к работе.

Глава региона также сообщил, что в Мажилисе в настоя­щее время на рассмотрении находится законопроект, преду­сматривающий придание индустриальной зоне Костаная статуса свободной экономической зоны. По какой из трех упомянутых выше приоритетных отраслей регион получит преференции, пока не известно. Принятия документа ожидают в начале 2019 года.

Параллельно в регионе ведутся строительство и ремонт дорог, жилья, объектов социальной инфраструктуры. При этом власти успешно используют механизм государственно-частного партнерства. Сегодня в облас­ти заключено 45 договоров на 17 млрд тенге. В целом же речь идет о реализации в рамках ГЧП 68 проектов стоимостью 27 млрд тенге. Из уже завершенных и самых крупных – спортивный комплекс в Рудном, академия силовых видов спорта и футбольный манеж в Костанае.

По информации Архимеда Мухамбетова, в 2019 году нагруз­ка на бюджет проектов ГЧП составит 1,6 млрд тенге, а в 2020-м увеличится до 2,5 млрд тенге. При этом аким региона подчеркнул, что дальше эта сумма пойдет на снижение. Сегодня в области уже не принимают проекты в области спорта и образования, однако ждут инвес­торов, желающих осуществить проекты в таких сферах, как ЖКХ, дороги, благоустройство.

При этом регион продолжит наращивать темпы жилищного строительства, в том числе за счет выпуска облигаций местных исполнительных органов, а также объемы ремонта дорог. На развитие транспортной инф­раструктуры в текущем году было направлено 36,7 млрд тенге. Особого внимания заслуживает реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная. Этот проект обойдется бюджету в 8 млрд тенге, однако, по мнению местных властей, позволит привлечь в регион большее число инвесторов и туристов. 

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