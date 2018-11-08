​Индустриальная прибавка

В нынешнем году регион прибавил в объемах промышленного производства и, как следствие, росте экспорта производимой продукции. В частности, можно говорить о значительном увеличении продаж окатышей, железорудного концентрата, автомобилей, муки, кондитерских изделий, зерна, продуктов питания. Плюс к этому в экономику удалось привлечь 166,1 млрд долларов, что тоже значительно превышает прошлогодние показатели.
Как отметил аким, дальнейшее развитие региона будет связано с реализацией инвестпроектов в приоритетных отраслях. По поручению Главы государства каждой области Министерством по инвестициям и развитию были определены приоритетные отрасли развития. Для Костанайщины таковыми стали машиностроение, строительная отрасль и переработка сельхозпродукции.
Практически по каждому из озвученных направлений регион заявляет крупные инвестиционные проекты. В общей сложности речь идет о проработке сорока на общую сумму 2,2 трлн тенге. Часть из них будет воплощена в партнерстве с китайскими инвесторами. Это строительство агрохаба по глубокой переработке зерновых, завода по выпуску телевизоров, а также сельхозтехники и легковых автомобилей.
– На площадке Костанайской индустриальной зоны к услугам инвесторов не только инженерные и транспортные коммуникации, но и производственные здания, помещения, – отметил Архимед Мухамбетов. – То есть бизнесмен устанавливает оборудование, подключает его к сети и приступает к работе.
Глава региона также сообщил, что в Мажилисе в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий придание индустриальной зоне Костаная статуса свободной экономической зоны. По какой из трех упомянутых выше приоритетных отраслей регион получит преференции, пока не известно. Принятия документа ожидают в начале 2019 года.
Параллельно в регионе ведутся строительство и ремонт дорог, жилья, объектов социальной инфраструктуры. При этом власти успешно используют механизм государственно-частного партнерства. Сегодня в области заключено 45 договоров на 17 млрд тенге. В целом же речь идет о реализации в рамках ГЧП 68 проектов стоимостью 27 млрд тенге. Из уже завершенных и самых крупных – спортивный комплекс в Рудном, академия силовых видов спорта и футбольный манеж в Костанае.
По информации Архимеда Мухамбетова, в 2019 году нагрузка на бюджет проектов ГЧП составит 1,6 млрд тенге, а в 2020-м увеличится до 2,5 млрд тенге. При этом аким региона подчеркнул, что дальше эта сумма пойдет на снижение. Сегодня в области уже не принимают проекты в области спорта и образования, однако ждут инвесторов, желающих осуществить проекты в таких сферах, как ЖКХ, дороги, благоустройство.
При этом регион продолжит наращивать темпы жилищного строительства, в том числе за счет выпуска облигаций местных исполнительных органов, а также объемы ремонта дорог. На развитие транспортной инфраструктуры в текущем году было направлено 36,7 млрд тенге. Особого внимания заслуживает реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Костаная. Этот проект обойдется бюджету в 8 млрд тенге, однако, по мнению местных властей, позволит привлечь в регион большее число инвесторов и туристов.