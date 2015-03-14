Свежий выпуск Индустриально-экономический вектор реформ Досжан НУРГАЛИЕВ

МСБ – курс на сервисные услуги

Достижение подобного экономического формата развития, основанного на всеобщем прагма­тизме и динамизме, требует пересмотра целей и стиля государственного управления, а также совершенствования инструментов, которые используются в процессе реализации обозначенных задач.

К 2018 году все расходы государственного бюджета должны покрываться за счет доходов несырьевого сектора. Отсюда велико требование к работе Правительства и ведомствам в плане результативности программ и проектов, направленных на формирование рентабельных и конкурентоспособных секторов отечественной промышленности.

В целом к 2020 году снижение дефицита бюджета несырьевого сектора должно составить 2,8% к ВВП.

Обуславливая приоритеты нового тренда «Индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации», Глава государства в числе других задач подчеркнул важность развития сервисных услуг в Казахстане.

– Ключевым направлением является развитие в сфере услуг малых и средних сервисных предприятий, – подчеркнул Президент Казахстана.

В текущем году отечественная сфера услуг работает по новой Комплексной программе развития отрасли до 2020 года, механизмы которой направлены на преодоление отставаний и разрывов, которые имеют место в ряде секторов этой сферы. При этом предполагается, что на основе новых стимулов и принципов развития объемы услуг в Казахстане к 2020 году вырастут в 1,7 раза, а совокупный вклад этой сферы в ВВП страны достигнет 200 млрд. долларов.



К новым возможностям

Считается, что современный интенсивный рост сферы услуг во многом обусловлен резким всплеском потребностей человечества и новыми техническими возможностями их удовлетворения. Дело дошло до того, что в экономиках ведущих стран мира существенно изменилось соотношение между материальным производством и непроизводственной сферой в пользу последней. Например, в экономике США доля услуг достигает 80%. Из 20 отраслей американской экономики порядка 16 относятся к сфере услуг, что совпадает с удельным весом этой сферы в структуре ВВП. При этом наиболее быстрыми темпами здесь развиваются сектора информационных технологий, финансовых, образовательных, профессиональных и научно-изыскательских услуг. То есть сервис. В экономике Германии с учетом ее мощной промышленности доля услуг составляет примерно 65% к ВВП, в Японии – в пределах 60%. Следует понимать, что за этими цифрами кроются совершенный сервис и культура обслуживания, а не то, что укладывается в прокрустово ложе местной специфики обслуживания.

Согласно проведенным исследованиям, на сегодня 7 из 9 секторов сферы услуг Казахстана значительно отстают по критериям «качество», «доступность» и «цена» от таких стран, как Бразилия, Китай, Малайзия, Турция, ЮАР, и других активно растущих экономик.

Основными барьерами в развитии каждого из этих секторов остаются такие факторы, как низкая квалификация персонала, недостаток конкуренции в отдельных сегментах рынка, а также низкое качество оказываемых услуг.

Исходя из проведенного анализа были определены 9 приоритетных секторов услуг, которые уже сегодня формируют более половины ВВП: торговля, транспорт и логистика, туризм, профессиональные услуги, информация и связь, финансовые услуги, операции с недвижимостью, образование и здравоохранение.

В итоге всех принимаемых мер ожидается увеличение доли услуг в ВВП Казахстана до 60%, повышение производительности труда в 1,5 раза и двукратное увеличение экспорта услуг к 2020 году.



Критерии роста

Согласно мнению профессора Нью-Йоркского университета Нуриеля Рубини, принимавшего участие на форумах и конференциях, проводимых в нашей стране, следующее десятилетие станет периодом диверсификации развивающихся рынков. И это будет иметь место там, где есть институциональные рамки и ресурсы для проведения системной реструктуризации. Программа структурной трансформации критически важна и для экономики Казахстана, рост которой в последние годы несколько замедлился в условиях нестабильности внешних рынков. При этом необходимо опираться на положительный опыт таких стран, как Южная Корея, Сингапур, и ряда других, корпоративные модели которых способствуют росту всей экономики.

Между тем, согласно стратегическим целям, Казахстану предстоит довести к 2050 году объем ВВП в расчете на душу населения до 60 тыс. долларов.

Если учесть, что на сегодня в течение каждых пяти лет население страны увеличивается на 1 млн. человек, и к 2050 году казахстанцев станет на 7 млн. человек больше, чем сегодня, то есть 24 млн., то к планируемому периоду объем экономики должен вырасти в несколько раз. Безусловно, достижение подобной динамики экономического развития возможно лишь при максимальной эффективности использования капитала, когда на каждую единицу вложенных средств приходится суммарная величина прибыли, определяющая рост.

Конечной целью всех экономических реформ, осуществляемых сегодня в Казахстане на различных уровнях, является увеличение доли несырьевого сектора в структуре национальной экономики и отход от традиционной сырьевой специфики. По мнению Нуриеля Рубини, целеустремленность Казахстана в этом направлении можно считать признаком верного курса. При этом есть пять ключевых факторов успеха, опираясь на которые можно сделать прорыв в развитии. Первое – это инвестиции в человеческий потенциал, физическую инфраструктуру, рынки капитала и другие сферы.

Следующий момент – диверсификация экономики, при которой должен иметь место баланс между частным и государственным секторами, третье – открытость экономики для прямых внешних и внутренних инвестиций, в том числе для международной торговли. Четвертым фактором принято считать отход от сырьевой направленности экономики с акцентом на реальный сектор и последнее – инклюзивное развитие, когда рост компаний, отраслей и национальной экономики в целом происходит при участии всех членов социума, что снимает социальное напряжение в обществе и обеспечивает условия процветания в долгосрочной перспективе.



