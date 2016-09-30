​Индустриальное сердце страны

фото предоставлено пресс-службой Президента

В рамках поездки Глава государства посетил ряд объектов социальной, сельскохозяйственной и транспортной сферы, а также встретился с представителями общественности.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства домов в новом мик­рорайоне «Сарыарка». Он расположен на территории поселка Алюминстрой, построенного в начале 60-х годов прошлого века как временное ведомственное жилье для работников Павлодарского алюминиевого завода. Щитосборные двухэтажки уже начали сносить. На их месте возводятся высотные дома. Два жилых корпуса были сданы совсем недавно, а до конца года отпразднуют новоселье еще в трех новостройках.

Президента проинформировали о ходе строительства микрорайона и темпах возведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом детальной планировки, пре­дусматривающим строительство двух детских садов и объектов социально-культурного назначения. Предполагаются реконструкция существующих дорог и инженерных коммуникаций, высадка зеленых насаждений и обустройство дворов жилых домов с оборудованием детских площадок.

В этом же районе Глава государства осмотрел детскую техническую школу. В ней школьники будут углубленно обучаться по ряду естественных и гуманитарных предметов, постигать основы робототехники, радио­электроники, авиа- и судомоделирования. Деятельность внешкольного учреждения направлена на развитие интереса учащихся к техническим специальностям.

Кроме того, Нурсултан ­Назарбаев посетил выставку достижений агропромышленного комплекса региона, которая прошла в здании ТОО «Арго». Свою продукцию презентовали порядка 30 крупных товаропроизводителей области. Главу государства встретили 30-килограммовым шоколадным тортом от известной в регио­не кондитерской фабрики «Крендель», продемонстрировали колбасные изделия ТОО «Рубиком», кумыс и курт крестьянского хозяйства «Сагып», а также выращенные в экибастузских теплицах ТОО «Грин хаус» розы «ред наоми».

Нурсултан Абишевич попробовал знаменитые лебяжинские арбузы. Кайрат Шапуов, хозяйство которого выращивает около 50 различных сортов бахчевых, был рад тому, что Глава государства оценил его труд.

Президенту также продемонстрировали производственные мощности ТОО «Арго», главным направлением деятельности которого являются оказание услуг по хранению зерна, производство и реализация товаров народного потребления. В 2012 году предприятие построило в Павлодаре элеваторный комплекс по приемке, хранению и отгрузке 30 тыс. тонн зерновых и масличных культур. С помощью этого комплекса фирма начала экспортировать зерно в Россию.

– На территории СНГ нет такого агрогородка, как в ТОО «КХ «Пахарь» Железинского района (дочерняя фирма «Арго». – С. Г.), – доложил Президенту заместитель акима области Бауржан Касенов. – Своим работникам хозяйство создало все условия для комфортного проживания: четыре благоустроенных двухэтажных дома, культурно-оздоровительный комплекс, бассейн, спортзал, кафе, магазин, досуговый центр и фельдшерская амбулатория. ТОО «КХ «Пахарь» занимается производством кормовых культур, мяса, молока. В рамках проекта было создано племенное хозяйство (репродуктор) на 4 200 голов, построены откормочная площадка с единовременным содержанием 5 000 голов КРС и молочно-товарная ферма на 1 200 голов дойного стада. Имеется овощехранилище.

Добавим, что на базе этого предприятия проводится практика для выпускников вузов и студентов.

Бывая в регионах, Президент всегда старается встретиться с молодежью. Не стал исключением и нынешний приезд в Павлодар. Глава государства посетил ТОО «Стартап Академия Павлодарского государственного университета». Нурсултану Назарбаеву доложили о внедрении в образовательный процесс нового принципа – «обучение через предпринимательство», в рамках которого все студенты вуза проходят курсы предпринимательства и лидерства.

Президент отметил высокий потенциал и креативность представленных студентами бизнес-проектов.

– Государство в настоя­щее время создает все необходимые условия для развития бизнеса. Во многих странах мира существует практика, когда молодые люди свои стартап-проекты запускают еще со студенческой скамьи и к завершению обучения в вузе уже достигают определенных успехов. Необходимо, чтобы подобные условия для студентов создавались и в других высших учебных заведениях страны, – сказал Глава государства.

В свою очередь студенты и преподаватели от всей души пожелали Нурсултану ­Абишевичу крепкого здоровья и поблагодарили за теплое отношение и трепетное внимание к воп­росам развития молодого поколения.

...Далее Президента ознакомили с ходом строительства мостового перехода через реку Иртыш. Эта масштабная инициатива – часть проекта строительства автомагистрали Центр – Восток, реализуе­мого в рамках программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». К тому же это самый длинный мостовой переход в Центральной Азии.

Нурсултан Назарбаев встретился со строителями и рабочими, задействованными на его возведении. Президент отметил, что государство продолжит создавать все необходимые условия для улучшения транспортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности области.

Представители дорожно-строительных предприятий поблагодарили Президента за реализацию государством программ по инфраструктурной модернизации страны.

Завершилась поездка Нурсултана­ Назарбаева встречей с общественностью региона, которая прошла в областном Доме дружбы. В ней приняли участие заслуженные ветераны, рабочие промышленных предприя­тий, представители аграрного сектора, молодежные лидеры, спортсмены, руководители общественных организаций и этнокультурных объединений.

Президент отметил, что за годы независимости в стране создана устойчивая экономическая модель развития. Возник мощный предпринимательский класс, который стал новым «локомотивом» роста для рыночной экономики. Сегодня в стране действует более 1 млн 260 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Значимые результаты достигнуты и в социальной сфере. Жилой фонд области за 25 лет увеличился на 1,7 млн кв. м жилья. На развитие здравоохранения только ­в прошлом году было выделено 35 млрд тенге, что в 100 раз больше, чем в первый год независимости. Неплохие показатели имеет образовательная сфера региона. В области нет аварийных школ и с трехсменным графиком обучения.

– Согласно рейтингу Программы развития ООН, Казахстан входит в группу государств с высоким уровнем человеческого развития, занимая 55-е место в мире, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание и на впечатляющие результаты развития региона в области экономики, став­шего «индустриально-промышленным сердцем» Казахстана.

– Были успешно реализованы масштабные проекты, заложившие прочную индустриальную базу дальнейшего развития региона. В частности, построен электролизный завод по производству первичного алюминия мощностью 250 тысяч тонн в год, выведший Казахстан в число стран-лидеров цветной металлургии. В развитие этого важного проекта было запущено производство алюминиевой катанки в АО «Каз­энергокабель». Еще одним значимым объектом стал завод АО «Каустик» по производству хлора и каустической соды мощностью 30 тысяч тонн в год, – акцентировал Президент.

К слову, в рамках меро­приятия состоялся телемост, в ходе которого был дан официальный старт запуску новой фабрике по переработке руды и выпуску медного концентрата в рамках расширения Бозшакольского горно-обогатительного комбината.

Глава государства поздравил собравшихся с этим историческим событием, подчеркнув, что запуск нового производства свидетельствует о значительном индустриально-инновационном потенциале региона.

– Новое предприятие позволит увеличить мощность Бозшакольского ГОКа по переработке руды до 30 миллионов тонн и производство медного концентрата до 100 тысяч тонн, – сказал Нурсултан Абишевич.

Наряду с этим Глава государства подчеркнул, что область является признанным лидером в энергетической сфере, за годы независимости в нее было инвестировано 600 млрд тенге, создано более 2 300 МВт новых мощностей. Речь также зашла о проведенной работе в развитии транспортной инфраструктуры. В частности, введена в строй железнодорожная ветка Аксу – Курчатов, реконструирована международная автомагистраль до Омска. Президент упомянул о программе «Нұрлы жол», в рамках которой возводится мостовой переход через реку Иртыш, напомнил о строительстве автобана сообщением Астана – Павлодар, которое планируется завершить в 2017 году.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в условиях роста нестабильности на мировых рынках и стремительных технологических изменений необходимо принимать экстраординарные меры для продвижения нашей страны вперед. Задача первоочередной важности – переход казахстанской экономики на индустриально-инновационный путь развития.

Глава государства подчерк­нул, что для обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни населения и дальше будут создаваться все необходимые условия.

В свою очередь представители общественности в своих выступлениях выразили благодарность Главе государства за постоянное внимание к вопросам развития региона и эффективную государственную политику.

В завершение Президент отметил, что все успехи, достигнутые облас­тью за годы независимости, стали возможны благодаря самоотверженному труду ее жителей, и пожелал всем павлодарцам крепкого здоровья, благополучия и процветания.