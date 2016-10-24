Индустриальные проекты на 604 млрд реализуются в Кызылординской области
Ксения Воронина
Во время второй пятилетки программы индустриализации в Кызылординской области планируется реализация 23 проектов на 604 млрд тенге с созданием 6,2 тыс. рабочих мест. Об этом на конференции по стратегии индустриально-инновационного развития сообщил аким области Крымбек Кушербаев, передает Kazpravda.kz.
"В рамках данной программы на сегодняшний день мы реализуем ряд крупных индустриально-инновационных проектов. Так, к строящемуся (совместно с американским инвестором) стекольному заводу уже поставлено почти 50 процентов оборудования. Ввод завода планируем по графику – уже в 1 половине 2017 года. Причем практически все оборудование поставляется из США и Европы. Завершена опытно-промышленная разработка на ванадиевом месторождении "Бала-Саускандык". Пробная партия метаванадата аммония уже направлена для апробирования в США, Тайвань и Россию. Для финансирования второго и третьего этапов проекта в ноябре в Лондоне планируется подписание инвестиционного контракта в рамках третьего заседания Казахстанско-Британской межправительственной комисии", – заявил аким.
Кроме того, на свинцово-цинковом месторождении "Шалкия" начаты подготовительные работы по строительству горнообогатительного комбината и газотурбинной электростанции мощностью 80 мВт. Продолжается работа по строительству ферросплавного завода.
Напомним, что 23 августа текущего года в Варшаве подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта ферросплавного завода с польской компанией. Национальный банк Польши подтвердил готовность инвестировать порядка $300 млн.
Отмечается, что создание подобных масштабных инновационных производств позволит региону избавиться от сырьевой зависимости и диверсифицировать экономику. Кроме того, на новых предприятиях будет создано множество новых рабочих мест, что благоприятно скажется на социальном самочувствии населения.