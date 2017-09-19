​Индустриальный профиль региона

В древнем Таразе Глава государства в первую очередь побывал в новом Доме дружбы, ознакомился с работой региональной Ассамблеи народа Казахстана и побеседовал с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области.

– Я приехал к вам после визитов в Узбекистан и Туркмени­стан. В результате наших встреч и договоренностей снимаются все барьеры и препятствия, которые ранее присутствовали. Сейчас есть все условия для эффективного сотрудничества с нашими близлежащими соседями, – отметил Президент.

Отдельно Глава государства остановился на актуальности положений статьи «Взгляд в будущее: модернизация общест­венного сознания». Знание языков, стремление узнавать и учиться новому, способность к осмысленной адаптации – все это необходимые для современного человека качества, которые каждый должен формировать в себе. Вопрос духовной модернизации сегодня стоит как никогда остро. Как подчеркнул Президент, в век информации и новых цифровых технологий время бежит как никогда стремительно, и общество должно развиваться соответственно. Нельзя стоять на месте, необходимо совершенствоваться, меняться в зависимости от требований и существующих реалий. Конкурентоспособным должен быть как отдельный человек, так и общество в целом, акцентировал Нурсултан Назарбаев.

Один из важных элементов модернизации общественного сознания – это переход казахского языка на латинскую графику. Президент обратил внимание на то, что важно правильно понимать этот шаг, а также подчерк­нул консолидирующую функ­цию государственного языка.

– Язык должен служить дальнейшему единению нашего народа, – отметил Глава государства.

Общаясь с членами АНК, Нурсултан­ Назарбаев сделал особый акцент на важности миссии Ассамблеи сохранять стабильность, дружбу и доверие в обществе.

– Я всегда говорю, что залогом нашего развития являются стабильность, единство казахстанского народа, – подчеркнул Президент.

Участники встречи в беседе с Главой государства поблагодарили его за проводимую политику в сфере сохранения мира и согласия, которая распространяется не только на Казахстан – миротворческие инициативы казахстанского Лидера известны далеко за пределами нашей страны. Также представители этнокультурных объединений выразили поддержку реформам, иницииро­ванным Президентом, на что Нурсултан Назарбаев­ отметил, что ждет от АНК деятельной помощи в выполнении этой важной работы.

Надо сказать, потенциал для этого есть. В Доме дружбы в Таразе действуют 175 советов общественного согласия, 27 советов матерей, 12 советов старейшин, 12 кабинетов медиации, кафедра Ассамблеи народа Казахстана, научно-экспертная группа, клуб мастеров прикладного творчества и молодежное объединение «Ақ желкен».

Местный «офис» АНК расположен на территории историко-археологического парка «Древний Тараз», и в новом здании выставлены предметы, обнаруженные в ходе археологических раскопок, которые Глава государства осмотрел в ходе посещения.

В фокусе внимания Нурсултана Назарбаева в ходе нынешней поездки в Жамбылскую область также оказались завод ТОО «КазУпакТрейд» и новый транспортный мост в Таразе.

На заводе Глава государства ознакомился с технологией производства гипса и гипсокартона, пообщался с работниками и руководством компании. Основной деятельностью ТОО «КазУпакТрейд» является выпуск строительных материалов, проектная мощность – 150 тыс. тонн продукции в год, предприятие обеспечило постоянными рабочими местами 50 человек.

Кроме того, Президенту была предоставлена информация о ходе выполнения в регионе программы индустриально-инновационного развития Казахстана. В области планируется реализация свыше 30 различных проектов на сумму 557 млрд тенге, которые обеспечат создание около 6 тыс. новых рабочих мест. Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, в результате реализации различных государственных проектов и программ Жамбылская область должна стать мощным индустриальным регионом и главным центром химической промышленности страны.

Важен для города и региона в целом инфраструктурный проект – новый транспортный мост по улице Айша Биби, который будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Глава государства ознакомился с ходом работ на этом объекте.

По данным акимата области, сегодня население Тараза составляет 369 тыс. человек, больше четверти которых живут за железнодорожной линией, проходящей по территории города. За последние годы интенсивность транспортного движения возросла в 2–3 раза, и дороги, обеспечивающие сообщение между двумя частями города, часто перегружены. Кроме того, регион приграничный, и транспортный поток по направлению к таможенному пункту «Айша биби» на границе с Кыргызской Республикой тоже солидный – порядка 4–5 тыс. автомобилей в сутки. Для того чтобы решить логистическую проблему, и возобновлено строительство транспортного моста, которое было начато еще в 90-х годах прошлого столетия. Мост пока окончательно не сдан в эксплуатацию, но движение по нему уже идет, а полноценный запуск ощутимо снизит загруженность ключевых транспортных артерий.

Глава государства также встретился с общественностью региона – заслуженными ветеранами, представителями творческой интеллигенции, работниками образования и науки, рабочими промышленных предприятий, студенческой молодежью, предпринимателями, руководителями общественных организаций и этнокультурных объединений.

Обращаясь к участникам встречи, Президент отметил потенциал области в развитии химической промышленности и подчеркнул важность эффективной реализации индустриальной и инфраструктурной программ в регионе.

– В общей доле промышленного производства химическая отрасль составляет более 20%. Благодаря программе индустриализации в области реализованы 53 проекта. В этих целях были привлечены инвестиции в размере 158 миллиардов тенге и создано около 7 тысяч рабочих мест. Построена международная автомагистраль Западная Европа – Западный Китай. Оказана значительная поддержка городам Каратау и Жанатасу. В целом все реализуемые программы направлены на улучшение благосостояния народа, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим, Глава государства высказался и о перспективах развития аграрного сектора. По его словам, в сельскохозяйственной сфере реализованы 34 проекта общей стоимостью порядка 8 млрд тенге. Только за последние 3 года в области товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли были выделены государственные субсидии свыше 35 млрд тенге.

Вместе с тем Президент указал на ряд проблемных вопросов, требующих своего решения.

– Остаются слабыми показатели социального развития региона. Не раскрыт промышленный потенциал области. В рамках развития экономического пояса «Шелкового пути» предусмотрена реализация пяти проектов, но на сегодня не введено ни одного, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Далее Глава государства отметил, что в настоящее время в регионе ведется работа по созданию мощного химического кластера. Вместе с тем многие проекты работают не на полную мощность, не решены вопросы с инфраструктурой – обеспечение газом, подведение автомобильной и железной дороги. В то же время, обратил внимание Президент, только ввод запланированных проектов в городах Карату, Жанатасе и СЭЗ «Химпарк Тараз» позволил бы значительно увеличить объем промышленного производства области.

Кроме того, Глава государства высказался о сохраняющейся в регионе проблеме продуктивной занятости населения.

– Вопрос самозанятости стал критическим. На сегодня из 523 тысяч экономически активного населения 42,4% – самозанятые. Это наихудший показатель по республике. Самозанятые есть во всех странах. Вопрос в том, чтобы эти люди были, во-первых, заняты продуктивно, а во-вторых, работали легально, – подчеркнул Президент.

Нурсултан Назарбаев указал и на слабо развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. В сфере МСБ работает всего 24% занятого населения. Необходимо принять конкретные меры по улучшению условий для предпринимательства.

– Будущее за малым и средним бизнесом, а не за гигантскими предприятиями. Именно МСБ может быстро отреагировать на вызовы рынка и перепрофилироваться, – сказал Глава государства.

Президент также отметил, что недостаточно эффективно в регионе используется и потенциал аграрной сферы – сектора, который может и должен стать драйвером роста экономики и несырьевого экспорта. Однако, подчеркнул Нурсултан Абишевич, Жамбылская область имеет один из самых низких показателей производительности труда в сельском хозяйстве. Например, в Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях показатели на порядок выше.

– В области большие площади земельных участков используются неэффективно. Следует провести соответствующую работу по задействованию этих участков для развития семейных ферм, – поручил Нурсултан Назарбаев.

Отметил Глава государства и необходимость качественной реализации масштабной программы модернизации общественного сознания, поскольку она имеет важное значение для повышения глобальной конкурентоспособности Казахстана.

В завершение встречи Глава государства пожелал всем присутствующим благополучия и успехов в деятельности на благо региона и всей страны.