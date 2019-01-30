​Индустриальный рост

В ходе встречи Главе государства было доложено о социально-экономическом развитии регио­на и результатах выполнения поручений в рамках текущего Послания народу Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул важность своевременной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, а также указал на необходимость принятия мер по дальнейшему повышению благосостояния населения.

– В Костанайской области сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей. Промышленность в сравнении с 2017 годом вырос­ла на 8,3%, строительство – на 22,3%. В эксплуатацию сдано около 300 тысяч квадратных мет­ров жилья, – доложил Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области также проинформировал Президента о развитии автомобильной промышленности, результатах деятельности по привлечению инвестиций и реализации индустриальных проектов.

– В области создается индуст­риальная зона, в рамках которой ведется проработка 11 проектов. Самым крупным является соз­дание сельскохозяйственного хаба, включающего цех по производству муки специального наз­начения мощностью 600 тысяч тонн, цех по изготовлению комбикормов мощностью один миллион тонн в год, цех по производству глютена и переработке масличных культур. Данный проект направлен на повышение производительности в сельском хозяйстве, – сказал Архимед Мухамбетов.

Кроме того, аким Костанайской области рассказал о реализации проектов по производству сельскохозяйственной техники, выпуску строительных материалов, развитию мясоперерабатывающего комплекса в городе Аркалыке и мерах по поддержке МСБ.

В завершение встречи Нурсултан­ Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.