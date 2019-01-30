​Индустриальный рост

В ходе встречи Главе государства было доложено о социально-экономическом развитии региона и результатах выполнения поручений в рамках текущего Послания народу Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность своевременной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, а также указал на необходимость принятия мер по дальнейшему повышению благосостояния населения.
– В Костанайской области сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей. Промышленность в сравнении с 2017 годом выросла на 8,3%, строительство – на 22,3%. В эксплуатацию сдано около 300 тысяч квадратных метров жилья, – доложил Архимед Мухамбетов.
Аким Костанайской области также проинформировал Президента о развитии автомобильной промышленности, результатах деятельности по привлечению инвестиций и реализации индустриальных проектов.
– В области создается индустриальная зона, в рамках которой ведется проработка 11 проектов. Самым крупным является создание сельскохозяйственного хаба, включающего цех по производству муки специального назначения мощностью 600 тысяч тонн, цех по изготовлению комбикормов мощностью один миллион тонн в год, цех по производству глютена и переработке масличных культур. Данный проект направлен на повышение производительности в сельском хозяйстве, – сказал Архимед Мухамбетов.
Кроме того, аким Костанайской области рассказал о реализации проектов по производству сельскохозяйственной техники, выпуску строительных материалов, развитию мясоперерабатывающего комплекса в городе Аркалыке и мерах по поддержке МСБ.
В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.