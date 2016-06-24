​Индустриальный задел

Реальный сектор: от производства до экспорта

Текущая диффузия глобального рынка отразилась болезненно почти на всех сырьевых странах, в том числе с переходной экономикой. В этих условиях свою стабилизирующую роль сыграли предприятия, введенные в строй в рамках индустриализации, вклад которых в промышленное производство республики составляет порядка 10%. Кризис показал, что эти предприятия в силу их технологического совершенства, низкой себестоимости и качества выпускаемой продукции демонстрируют более высокую устойчивость по сравнению с предприятиями добывающих секторов.

По итогам I квартала 2016 года уже почти 1/5 всей продукции обрабатывающей отрасли производится именно проектами Карты индустриализации.

На сегодня благодаря сфокусированной поддержке государства обрабатывающий сектор стал более привлекательным для инвесторов. Инвестиции в основной капитал за счет проектов Карты индустриализации и «Дорожной карты бизнеса-2020» за годы первой пятилетки составили порядка 6,5 трлн тенге, или 24% от стоимости основного капитала по всей экономике. В 2015 году этот показатель увеличился уже до 28%, или 1,9 трлн тенге. За текущий год проектами ГПИИР было создано почти 34 тыс. новых постоянных рабочих мест. При этом важно, что более 400 из них реализовано в сельской местности и малых городах, где в общей сложности создано 36,3 тыс. постоянных рабочих мест. В частности, 86 проектов расположено в моногородах – 9,1 тыс. мест.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом товарооборот Казахстана сократился на 37% (76 млрд долл.), в том числе экспорт – на 42,5% (45,7 млрд долл). Объем экспорта сократился в основном за счет спада производства в нефтедобывающей отрасли, что произошло из-за снижения цен на мировых рынках. При этом физические объемы сократились незначительно. Кроме нефти из-за колебаний на внешних рынках сократились также поставки руд и концентратов. Сократились поставки природного газа на рынок Украины, пшеницы – на рынок Ирана. В целом за этот период экспорт обработанных товаров снизился на 25% и составил порядка 13,8 млрд долларов. В основном снижение произошло за счет падения цен на нефтепродукты, пропан и бутан, которые стали дешевле в 2 раза, металлы, муку пшеничную, экспортируемую в Узбекистан и на рынки других рес­публик Центральной Азии.

Между тем, как показывают события, динамика обрабатывающей отрасли Казахстана остается по-прежнему стабильной. При этом доля обработанных товаров в общей структуре промышленного производства выросла с 23,3 до 30,3%, доля товарных позиций – с 777 до 824 видов продукции. Только за последние два года перечень готовых выпускаемых товаров расширился на 47 новых позиций. Казахстан впервые стал экспортировать на внешние рынки железнодорожные локомотивы, моторное масло, мясо индейки, охлажденное мясо КРС, масло рапсовое, предметы одежды, изделия из стекла, светофоры, картриджи, сельхозоборудование, ковровые изделия, услуги по дистанционному зондированию Земли.

Сейчас география отечественного экспорта насчитывает 117 стран мира. При этом в первую десятку экспортных стран входят Россия, Китай, Нидерланды, Италия, Франция, Швейцария, Румыния, Турция, Греция и Испания. Объем экспорта в эти страны занимает около 75% от всего объема казахстанского экспорта. При этом перечень поставляемой продукции состоит из 824 товарных позиций.

Безусловно, всего этого невозможно было бы достичь только за счет инициативы бизнеса. На сегодня Государственной программой поддержки экспорта охвачено порядка 1 500 экспортно-ориентированных предприятий несырь

евого сектора национальной экономики. За 6 лет действия программы поддержки экспорта Министерством по инвестициям и развитию организовано около 200 торговых миссий казахстанского бизнеса в более 40 стран мира, в которых приняли участие свыше 1 тыс. отечественных товаропроизводителей.

Во многом благодаря этим мероприятиям в настоящее время казахстанские компании активно осваивают крупные рынки стран южного экспортного направления. Так, на иранский рынок отечественные компании отгружают плоский металлопрокат, трубы металлические, удобрения и другую продукцию. Остальная часть экспорта в основном состоит из продукции АПК – ячменя, пшеницы, семян рапса и льна.

В текущем году планируется более 70 презентационных мероприятий по продвижению казахстанского экспорта. Помимо Ирана, стратегическими рынками для Казахстана остаются Россия, страны Центральной Азии, Китая и Ближнего Востока. Интеграция в рамках ЕАЭС дает возможность казахстанским производителям наращивать экспорт в Россию.

Инвестиционный климат – «позитивный»

Несмотря на внешние шоки, на сегодня снижение прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую отрасль Казахстана не превышает 30%, что выглядит менее существенным на фоне спада инвестиций в горнодобывающую промышленность. При этом отрасли, которые стимулируются в рамках программы индустриализации, продолжают наращивать как объемы выпуска продукции, так и капиталовложения в производство. Например, прямые иностранные инвестиции увеличились в сфере производства продуктов нефтепереработки на 81%, в машиностроении – в 7 раз, в пищевой промышленности – на 30%. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме иностранных инвестиций выросла с 15,5 до 17,3%.

Таким образом, благодаря стимулированию инвестиций в первой пятилетке индустриализации в стране удалось минимизировать падение инвестиций в обрабатывающий сектор. При этом инвесторы не утратили интереса к Казахстану, что объяснимо новыми перспективами роста в условиях текущих реформ в стране. По данным ЮНКТАД, Казахстан вошел в число 25 стран, которые значительно улучшили инвестиционную политику страны. Из ежегодного отчета Doing Business 2016 следует, что Казахстан по количеству проведенных реформ в сфере упрощения ведения бизнеса в стране входит в топ-10 стран мира, а по региону находится на первом месте.

По мнению председателя Совета директоров Европейской бизнес-ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК) Аудриса Барцявичюса, за последние годы инвестиционный климат в Казахстане существенно изменился в позитивную сторону. Несмотря на сложности текущего периода, крупные игроки не только не уходят с казахстанского рынка, но и наращивают свое присутствие в стране. Это говорит о том, что они видят в экономике Казахстана большой задел на будущее.

В результате последовательной реализации индустриальной политики государства обрабатывающий сектор в условиях текущей турбулентнос­ти демонстрирует большую устойчивость. Если в прошлом году промышленное производство сократилось на 1,6%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 2,5%, то обрабатывающий сектор, наоборот, увеличил уровень производства к ВВП на 0,2%. И подобная динамика роста обрабатывающей промышленности отмечается в более чем половине регионов страны. При этом в числе лидеров – Карагандинская (10,4% роста), Акмолинская (9,6%) и Астана (5,9%).

Критическая масса инновационной промышленности

В прежние годы казахстанский бизнес в основном концент­рировал свою деятельность на торговле, финансовом и строительном секторах экономики. В ходе индустриализации государству удалось изменить вектор экономического форсайта, сформировать критическую массу нового бизнеса, готового инвестировать не только в промышленное производство, но и в сектор новейших технологий. По итогам 2015 года, доля инновационно-активных предприятий осталась на уровне 2014 года и составила 8,1%, показав динамику роста в 2 раза по сравнению с 2010 годом – с 4,3 до 8,1%.

В целом в рамках индустриализации в Казахстане реализованы такие инновационные проекты, как производство солнечных датчиков для космической отрасли (ТОО «Галам»), высокоэффективных гетеропереходных солнечных элементов (ТОО «Физико-технический институт»), создание программно-аппаратного комплекса системы семейной безопасности «Мангуст», производство и реализация высокотехнологичных дезинфицирующих средств (ТОО «БО-НА») и ряд других производств. В результате увеличен объем выпускаемой инновационной продукции по сравнению с 2014 годом на 75 млрд тенге. Не случайно с 2011 по 2016 год Казахстан улучшил свой рейтинг по фактору «Инновационный потенциал» на 44 позиции, заняв 72-е место, в том числе по фактору «Технологическая готовность» – на 26 позиций, заняв 61-е место.

Что касается основных отраслей промышленности, то за время реализации ГПИИР объем производства в горно-металлургической промышленности по сравнению с 2008 годом увеличился на 28%. За этот период в ГМК реализовано 60 проектов, среди которых немало высокотехнологичных предприятий. В результате их деятельности в стране удалось увеличить производство арматуры в 10 раз, аффинированного золота – в 4 раза (до 28 тонн), а также ввести в строй новые сортопрокатные и другие производственные мощности.

В химической промышленности состоялся успешный переход отрасли на более высокие переделы с увеличением совокупного объема производства на 32% по сравнению с 2008 годом. В рамках индустриализации в этой отрасли введено в эксплуатацию 39 новых производств. При этом освоены многие виды продукции, которые ранее не производились в РК, в том числе каустическая сода, гипохлорит натрия и соляная кислота, цианид натрия и другие.

Немалые позитивные изменения за годы реализации ГПИИР

произошли и в стройиндустрии, где введено в эксплуатацию 19 новых предприятий, что позволило впервые на 75% покрыть внутренний спрос на строительные материалы. В этой отрасли промышленности впервые налажен выпуск таких товаров, как металлочерепица, профили для окон и дверей из ПВХ, энергосберегающие стек­лопакеты, стекловолоконные композитные профили и многое другое.

Существенно преобразилась и окрепла за эти годы и легкая промышленность Казахстана, где введено в строй 24 новых предприятия, производственная активность которых растет с каждым годом. Сегодня объем производства продукции легпрома вырос в 2,4 раза. В отрасли по отдельным сегментам сформирован полный цикл производства – от выращивания хлопка до готовых изделий (текстильной фабрикой ТОО «AZALA Textile»). При этом налажено масштабное производство синтетичес­ких ковров и ковровых изделий, а также синтетической пряжи, ранее не производимых в РК (ТОО «Бал Текстиль» и ТОО «Назар Текстиль»). Благодаря господдержке, отрасль в текущих условиях сохраняет положительную динамику роста объема производства.

В целом кардинально важная задача экономики ближайших лет – это завершение формирования эффективной базовой индустрии национальной экономики с выходом на высокие переделы. В этом векторе развития основной акцент будет делаться на том, чтобы производить не просто желтый фосфор, а минеральные удобрения на его основе. Не просто заниматься сборкой автомобилей, а производством комплектующих, и не просто выпускать сталь, а легированную, но главное – изделия из нее.

Постепенное усложнение промышленных секторов создаст потенциальную базу для перехода на новый технологический уклад. Предприятия начнут потреблять инновационные решения и продукты – аддитивные технологии, новые материалы, биоматериалы и нанотехнологии. При этом Казахстану предстоит максимально удачно встроиться в глобальные технологические цепочки добавленной стоимости с учетом текущего уровня технологического развития мировой промышленности.