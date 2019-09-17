​Инфекции под контролем

С начала года в стране зарегистрировано 48 подтвержденных случаев менингококковой инфекции в 12 регионах страны.

– В настоящее время заболевае­мость менингококковой инфекцией стабилизирована, уровень заболеваемости в 2019 году в 2 раза ниже уровня аналогичного периода 2018 года, – сообщила на брифинге председатель Комитета контро­ля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова. – По данным многолетней динамики, в период с 1998 по 2018 год наб­людается тенденция снижения заболеваемости, но с периодическими подъемами и спадами. Подъемы регистрируются, как правило, каждые 3–4 года. Кроме того, на контроле находятся заболевания гнойными и серозными менингитами. Ежегодно в целом по стране регистрируются до тысячи случаев серозного менингита, за 8 месяцев текущего года зарегистрирован 861 случай серозного и 148 гнойного.

Отмечено, что вирусные и серозные менингиты отличаются от менингококкового доброкачественным течением, то есть редко дают тяжелые осложнения. Источником инфекции является больной человек или здоровый вирусоноситель, вирус передается через овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки, а также воздушно-капельным путем. Также заражение происходит при купании в водоемах, бассейнах, наиболее часто болеют дети от 3 до 6 лет, дети школьного возраста чуть реже, а взрослые – очень редко.

В Нур-Султане с начала года зерегистрировано 2 случая менингококковой инфекции, 9 случаев гнойного и 240 – серозного менингита. На стационарном лечении находились 59 больных, поступивших в период с 20 августа по 11 сентября, из них – 7 с гнойным и 52 – с серозным менингитом. Пятеро пациентов уже выписаны, сос­тояние остальных стабильное, тяжелых нет.

В очагах проведены противоэпидемические профилактичес­кие мероприятия: запрещен прием новых детей, перевод в другую группу, участие в массовых мероприятиях, установлено медицинское наблюдение за контактными детьми и т. д.

Кроме того, в стране зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев кори. Заболеваемость регистрируется преимущественно среди непривитых детей, на которых приходится более 60% заболевших. Из них не привиты по причине недостижения прививочного возрас­та 49%, по медотводам 31% и в связи с отказами 20%. В целом заболеваемость корью снижена в 4,8 раза, и приняты меры по дополнительной вакцинации: привиты более 155 тыс. детей и свыше 72 тыс. медработников. С 16 сентября начинается дополнительная вакцинация лиц в возрасте 20–29 лет. Для этой цели закуплено 2 млн доз вакцины против кори и краснухи.

В целом в Казахстане на сегодня эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний стабильная и находится на контроле. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года достигнуто снижение заболеваемости по 32 нозологиям, в том числе вирусным гепатитом А в 2,5 раза, эпидемическим паротитом в 2,6 раза, менингококковой инфекцией на 49,4%, сальмонеллезом на 26,5%, туберкулезом органов дыхания на 10,0%.