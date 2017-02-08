​Инфекция под контролем

Первый случай ВИЧ-инфекции в области был выявлен в 1989 году. По состоянию на 1 декабря прошлого года зарегистрировано 376 ВИЧ-инфицированных. Область относится к регионам с относительно низкой распространенностью вируса. По словам главного врача областного цент­ра по профилактике и борьбе со СПИДом Гульнары Садыковой, раньше ВИЧ активно распространялся среди наркопотребителей, а в последние годы все чаще его находят в среде социально благополучных граждан. Больше половины от всех инфицированных в области заразились половым путем и многие – при случайных контактах. На территории области не было заражения через донорскую кровь, в медицинских организациях. Назначение специальных препаратов во время беременности и родов позволяет предотвратить заражение новорожденных, поэтому ВИЧ-инфицированные женщины могут родить здоровых детей.

Большинство ВИЧ-инфицированных в области – в возрасте от 20 до 39 лет. Многие и не предполагали, что были подвержены риску заражения. Поэтому цель профилактики ВИЧ-инфекции – формирование поведения, при котором можно избежать заражения. Центр СПИД регулярно организует акции, ведет большую разъяснительную работу, активно развивает социальное партнерство между государственным сектором и НПО. В регио­не работают три СПИД-сервисных НПО: Общество Красного Полумесяца, Ассоциация врачей и провизоров области, «Канды­агаш жастар патриоттык клубы».

В период с 2014 по 2016 год по заявке областного управления здравоохранения на реализацию социального заказа, направленного на мероприятия по снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции, выделялись немалые средства из областного бюджета. В том числе на повышение информированности среди осужденных и профилактическую работу по снижению ВИЧ-инфекции по методу «равный – равному», цель которого – профилактика ВИЧ-инфекции среди учеников средних школ и студентов средних специальных и высших учебных заведений.