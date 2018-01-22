Инфляция остается в рамках

Наименьшие показатели уровня инфляции (индекса потребительских цен) в 2017 году отмечены в Российской Федерации и Респуб­лике Армении – 2,5 и 2,6% соответственно.

Уровень инфляции по итогам года в Казахстане составил 7,1%, в Беларуси – 4,6%, в Кыргызской Республике – 3,7%.

В трех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Республике Беларусь, Респуб­лике Казахстан и Российской Федерации – темпы роста пот­ребительских цен снизились. Таким образом, один из основных макроэкономических показателей, установленных Договором о ЕАЭС, – уровень инфляции находится в зоне макроэкономической стабильности.

В Республике Армении и Кыргызской Республике дефляция сменилась умеренным ростом цен в результате восстановления экономической активности и внутреннего спроса.

Согласно сообщению пресс-службы Евразийской экономичес­кой комиссии, все государства-члены обеспечили соответствие страновых уровней установленному Договором о ЕАЭС предельному количественному значению уровня инфляции – 107,5%. В Республике Беларусь подобный результат достигнут впервые с начала функционирования союза.

Снижению инфляции и сближению ее значений в странах ЕАЭС способствовала реализация мер экономической политики, в том числе с учетом разработанных Евразийской экономической комиссией рекомендаций.