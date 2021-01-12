Инфляция продолжает расти в Казахстане – глава Нацбанка
Айдана Демесинова
В Казахстане в конце прошлого года годовая инфляция составила 7,5%. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Годовая инфляция также сформировалась в соответствии с ожиданиями Национального Банка на уровне 7,0-7,5%, в конце 2020 года ускорившись до 7,5%, в сравнении с 7,3% месяцем ранее. Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция", - проинформировал глава Нацбанка.
По его данным, годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания, как растительное масло, сахар, яйца.
"Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на фоне замедления роста цен на одежду и обувь до 4,8%. Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного обслуживания",- добавил Досаев.