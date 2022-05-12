Инфляция ускорилась в апреле до 13,2% в Казахстане

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства сообщил, что внешние и внутренние факторы инфляции оказывают все большее давление в сторону повышения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Инфляционное давление в мире усиливается из-за геополитической напряженности, усугубившей проблемы цепочек поставок. Мировые цены на продовольствие находятся на высоких значениях. На фоне продолжающегося роста стоимости сырья и материалов происходит повсеместное удорожание конечной продукции», – отметил глава Нацбанка.

По его словам, доходности государственных ценных бумаг (ГЦБ) растут, отражая инфляционные ожидания в развитых странах, где они были заякоренные. А риск длительного отклонения инфляционных ожиданий от целевых показателей побуждает центральные банки идти на более агрессивное ужесточение политики.

«Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное. Недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался. Однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне», – добавил Пирматов.

Внешний инфляционный фон, по его словам, продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9 до 11,1%. Тогда как цены на платные услуги ускорились с 8,3 до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

«С учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенных уровнях», – резюмировал глава Нацбанка.