Инфляция в августе продолжила замедление в Казахстане

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По итогам августа 2026 года годовая инфляция снизилась до 9,8%, а месячный рост цен составил 0,6%, что ниже, чем в августе предыдущего года на 0,4 процентных пункта (в августе 2025 года 1%). Такие данные привели в Министерстве национальной экономики, сообщает Kazpravda.kz

Замедлению инфляции способствует реализация по поручению Главы государства комплекса мер Правительства совместно с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, направленных на сдерживание роста цен, обеспечение макроэкономической стабильности и повышение благосостояния населения.

Основной вклад в замедление инфляции продолжает вносить снижение темпов роста цен на продовольственные товары. По итогам августа годовая продовольственная инфляция замедлилась до 9,5% (в июле 2026 года 10,1%), тогда как рост цен на социально значимые продовольственные товары составил лишь 2,1% (по состоянию на 26 августа 2026 года), что на 7,4 процентных пунктов ниже, чем год назад (9,5%).

Такой результат обеспечен комплексом мер, включающих расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 31 вида, постоянный контроль за соблюдением на них предельной 15% торговой надбавки, выявление и сокращение непродуктивных посредников, насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и обеспечение доступности продовольственных товаров.

При этом замедление общей инфляции сохраняется, несмотря на влияние факторов, связанных с последовательной либерализацией рынка ГСМ и завершением моратория на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, отметили в МНЭ.