Инфляция в августе продолжила замедление в Казахстане

Экономика

Основной вклад в замедление инфляции продолжает вносить снижение темпов роста цен на продовольственные товары

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам августа 2026 года годовая инфляция снизилась до 9,8%, а месячный рост цен составил 0,6%, что ниже, чем в августе предыдущего года на 0,4 процентных пункта (в августе 2025 года 1%). Такие данные привели в Министерстве национальной экономики, сообщает Kazpravda.kz

Замедлению инфляции способствует реализация по поручению Главы государства комплекса мер Правительства совместно с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, направленных на сдерживание роста цен, обеспечение макроэкономической стабильности и повышение благосостояния населения.

Основной вклад в замедление инфляции продолжает вносить снижение темпов роста цен на продовольственные товары. По итогам августа годовая продовольственная инфляция замедлилась до 9,5% (в июле 2026 года 10,1%), тогда как рост цен на социально значимые продовольственные товары составил лишь 2,1% (по состоянию на 26 августа 2026 года), что на 7,4 процентных пунктов ниже, чем год назад (9,5%).

Такой результат обеспечен комплексом мер, включающих расширение перечня социально значимых продовольственных товаров с 19 до 31 вида, постоянный контроль за соблюдением на них предельной 15% торговой надбавки, выявление и сокращение непродуктивных посредников, насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и обеспечение доступности продовольственных товаров.

При этом замедление общей инфляции сохраняется, несмотря на влияние факторов, связанных с последовательной либерализацией рынка ГСМ и завершением моратория на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, отметили в МНЭ.

#инфляция #август

Популярное

Все
Чистая работа на шоссе Ондирис
Батат витаминами богат
Школа начинается с заботы
Рывок «Ордабасы» и осечки фаворитов
Для комфорта, красоты и безопасности
Самореализация граждан – важнейшее условие развития страны
Открыт борцовский зал
Абылайхан – победитель Grand Slam
Уродился хлеб на славу
От «Аталанты» до «Риги»
На вершине мира
Спортсмен – в центре внимания
Голос чести
Строится животноводческая биржа
Безопасная среда и укрепление правопорядка
Воспитание молодежи на основе созидательных ценностей
Здравствуй, школа!
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бектенова О. А.
Указ Президента Республики Казахстан О Карине Е. Т.
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Дорога больших возможностей
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
ЦИК объявила результаты голосования на первых выборах в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Кабмине рассмотрели меры по повышению надежности энергосистемы
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Выборы в Курултай-2026: Сколько депутатских мандатов получат партии
ИИ: от изучения – к практическому применению
Предсказать землетрясение за сутки
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Переход к реализации научно-технологических проектов
На стареньких авто – через полмира
Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список
На высоком профессиональном уровне
Дрон патрулирует Балхаш
Готовь рюкзак летом
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Годовая инфляция в Казахстане третий месяц подряд демонстри…
Инвестиции в высокие переделы: реализация Послания Президен…
Батат витаминами богат
Казахстан и Узбекистан нарастили экспорт в страны Центральн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]