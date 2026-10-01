Инфляция в Казахстане продолжает снижаться

Экономика

В стране подешевели автомобили, бытовая техника и отдельные непродовольственные товары

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре 2026 года месячная инфляция в Республике Казахстан сохранилась на уровне августа и составила 0,6%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

В течение месяца подешевели отдельные виды овощей и продуктов питания. Так, цены на лук снизились на 20,7%, лимоны – на 13,9%, морковь – на 13,6%, картофель – на 13,4%, баклажаны – на 11,2%, капусту – на 10,1%, сладкий перец – на 6,5%, яблоки – на 5,3%, груши – на 2,4%, чеснок – на 1,3%, бананы – на 0,7%. Также снизились цены на каши для детского питания – на 6,1% и сахар-песок – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на крем для рук – на 6,9%, детские подгузники – на 6,6%, телевизоры – на 5,6%, посудомоечные машины и микроволновые печи – по 1,8%, гель для душа – на 1,4%.

В годовом выражении инфляция в сентябре 2026 года составила 9,3% (в августе 2026 года – 9,8%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,0%, платные услуги – на 8,9%, продовольственные товары – на 8,5%.

По сравнению с сентябрем 2025 года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, яблоки подешевели на 11,1%, лимоны – на 8,3%, свекла – на 6,9%, капуста – на 6,1%, бананы – на 5,6%, сладкий перец – на 3,9%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с сентябрем 2025 года снизились цены на автомобили – на 11,3%, электрообогреватели – на 9,1%, кондиционеры – на 8,7%, электромясорубки – на 5,6%, детские конструкторы – на 2,6%, медицинские маски – на 1,7%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

С января 2026 года при расчете индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров 28,4%, платных услуг 30,5%.

#инфляция #октябрь

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