Инфляция в Казахстане продолжила падение в сентябре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инфляция в Казахстане продолжает последовательно замедляться. По итогам сентября 2026 года годовая инфляция замедлилась до 9,3%, снизившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с августом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

По данным министерства, рост цен за месяц составил 0,6%. Основной вклад в замедление инфляции продолжает вносить снижение темпов роста цен на продовольственные товары. В сентябре цены на продовольственные товары в месячном выражении снизились на 0,1%. Дефляция отмечается второй месяц. В результате годовая продовольственная инфляция замедлилась до 8,5% (с 9,5% в августе).

Ценовая ситуация по непродовольственным товарам и платным услугам остается стабильной. Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11%. Рост цен на платные услуги сохранился на уровне 8,9%.

На фоне замедления инфляционных процессов во втором квартале 2026 года реальные денежные доходы населения увеличились на 0,7%. Дальнейшее снижение темпов инфляции будет способствовать уменьшению давления роста цен на доходы населения.

В МНЭ отметили, что сдерживание инфляции является одним из направлений работы Правительства по повышению благосостояния населения. Наряду со стабилизацией цен План предусматривает меры по увеличению оплаты труда, в том числе поэтапное повышение минимальной заработной платы, созданию качественных рабочих мест, повышению производительности труда, поддержке предпринимательства и развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью.