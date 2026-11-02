Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС

В октябре 2026 года месячная инфляция снизилась на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущем месяцем и составила 0,5%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

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Из продуктов питания снижение цен отмечено на виноград на 10,0%, лук репчатый – на 9,8%, сахар-песок – на 9,5%, цветная капуста – на 9,0%, яблоки – на 6,2%, брокколи – на 4,6%, груши – на 3,5%, чечевица – на 2,3%, крупа пшеничная – 2,1%, баранина – на 1,4%, печенье сахарное и мед – по 0,6%, пряники – на 0,3%, масло подсолнечное и паста шоколадная – по 0,1%.

Среди непродовольственных товаров в октябре т.г. цены на блендер снизились на 6,7%, модемы и роутеры – на 4,2%, микроволновая печь – на 2,4%, сковорода с антипригарным покрытием – на 0,5%, мыло детское – на 0,4%, зубная паста – на 0,3%, мусорное ведро – на 0,1%.

В годовом выражении инфляция в октябре 2026 года составила 9,2% (в сентябре 2026 года – 9,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 10,4%, платные услуги – на 10,3%, продовольственные товары – на 7,6%.

В годовом выражении огурцы подешевели на 34,4%, бананы – на 12,4%, лимоны – на 11,1%, чеснок –10,2%, виноград – на 1,9%, киви и перец сладкий – по 0,9%, лук репчатый – на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с октябрем 2025 года снизились цены на легковые автомобили отечественной сборки на 17,3%, электродрель, шуруповерты – на 10,5%, электромясорубки – на 3,9%, модемы и роутеры – на 2,1%, молоток – на 0,1.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.