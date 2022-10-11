Фото: akorda.kz
Экономика
Инфляция вновь ускорилась в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил, что инфляция в Казахстане достигла в годовом выражении 17,7%, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте 2022 года, начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения», – сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

Наибольший рост цен за последние 2 месяца, по его словам, наблюдался по арендной плате за жилье (как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из соседней страны после объявленной частичной мобилизации), а также по услугам образования, канцелярским товарам.

«В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%», – пояснил глава Нацбанка.

Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

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