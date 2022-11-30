Инфляцию – под контроль

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Александр Вербинин

В преддверии очередного решения по базовой ставке Национальный банк разъяснил неизбежность ужесточения денежно-кредитной политики на фоне растущей инфляции.

Заключительное в текущем году решение по размеру базовой ставки Национальный банк примет 5 декабря. В значительной степени она будет зависеть от уровня инфляции за ноябрь, который станет известен 1 декаб­ря. Между тем регулятор в своих взаимоотношениях с рынком уже определенно дал понять, что вероятность дальнейшего повышения ставки является высокой.

Напомним, 26 октября Нацбанк повысил ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 14,5 до 16%. Это решение было принято на фоне значительного ускорения инфляции, в результате чего рост цен сформировался существенно выше траектории прогнозных оценок Нацбанка.

Регулятор ожидал, что инфляция сформируется в диапазоне 16–18% к концу текущего года. Превышение факта над прогнозом стало явным уже в сентябре.

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов ранее сообщал, что возглавляе­мое им ведомство, объявляя декабрьское решение по ставке, обнародует и обновленные прог­нозные оценки по инфляции и другим макроэкономическим показателям. Кроме того, будет проведена более точная оценка уровня базовой ставки, который необходим для обеспечения планомерного снижения инфляции в 2023 году.

По его словам, в случае если размер предыдущего повышения базовой ставки окажется недос­таточным, Национальный банк рассмотрит возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.

«Вероятность такого сценария оценивается как высокая. Немаловажным фактором для нас также станет динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики и баланс рисков во внешней и внут­ренней среде. Подчеркну, что с учетом ожидае­мой до конца года инфляции и оценок текущих денежно-кредитных условий у нас имеется потенциал для повышения базовой ставки», – предупреждал глава Нацбанка в октябре.

В свою очередь пресс-служба финансового регулятора распрост­ранила тезисы замес­тителя председателя ведомства Акылжана Баймагамбетова о внешних и внутренних факторах, влияющих на инфляцию.

Говоря о внешних факторах, банкир отмечает, что они сконцентрированы на стороне предложения, а не спроса.

«Произошел разрыв цепочек поставок, мировые бренды уходят из России, и Казахстан переориентируется на новых поставщиков. К примеру, страна импортировала бытовую химию из РФ, поэтому, чтобы заместить товары, необходимо время. Нужно отказаться от привычных маршрутов, выстроить новые цепочки поставок, возможно, более дорогие. Как следствие, на разогретый спрос не находится должного предложения, что выливается в рост инфляции», – пояснил Акылжан Баймагамбетов.

Кроме того, не пройден пик мировой инфляции. По мнению замглавы Нацбанка, необходимо, чтобы данная структурная подстройка к внешним условиям произошла с минимальными потерями, и темп прироста цен стабилизировался, а затем снизился в 2023 году.

Определенное влияние на уровень инфляции оказал и так называемый миграционный шок. В стране одновременно появилось много новых потребителей, что вызвало существенный рост цен на аренду жилья, а также усилило спрос на продовольствие и ряд услуг.

Еще одним фактором инфляции является уровень диверсификации экономики и ее зависимости от мировой ценовой конъюнктуры.

«Инфляция растет во всем мире, но темп роста разный. Потому что внутренние факторы везде по миру разные. В США более диверсифицированная экономика, более низкие ин­фля­ционные ожидания, более высокая конкуренция. Как итог, инфляция в США в октябре составила 7,7%, в Китае – 2,1%, в России – 12,6%. Поэтому здесь нет противоречий в том, что мы должны работать как над диверсификацией экономики, повышением конкуренции и снижением импортозависимости, так и над обузданием внутренних факторов», – отметил Акылжан Баймагамбетов.

Проблема инфляции имеет комп­лексный характер, она тес­но связана не только с денежно-кредитной, но и фискальной политикой, которая через уровень государственных расходов оказывает влия­ние на макроэкономические условия, включая совокупный спрос на товары и услуги, занятость, инфляцию и экономический рост.

«Правительство РК заботится о росте экономики страны, Нацио­нальный банк преследует цель стабильной и низкой инфляции. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка важно обеспечить устойчивость финансового сектора. Эти цели достигаются в координации, так как стратегический взгляд на будущее един – Казахстану необходима диверсифицированная экономика, высокая конкуренция, благоприятный инвес­тиционный климат и растущее благосостояние граждан», – отметил заместитель председателя Нацбанка.

По его словам, на примере государственного бюджета координация проявляется через совместную разработку и внедрение бюджетного правила, которое нацелено на сглаживание процессов в экономике от воздействия цен на нефть. При высоких ценах будет осуществляться накопление Национального фонда, при падении – траты, не допускающие рецессии в экономике.

«Таким образом, в стране повысится макроэкономическая стабильность, а структура экономики станет более гибкой и диверсифицированной без полагания на внешние факторы. Это правило заложено в план бюджета следую­щего года, и все будет зависеть от того, как оно будет фактически соблюдаться», – подчеркнул Акыл­жан Баймагамбетов.

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