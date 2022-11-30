Инфляцию – под контроль

Заключительное в текущем году решение по размеру базовой ставки Национальный банк примет 5 декабря. В значительной степени она будет зависеть от уровня инфляции за ноябрь, который станет известен 1 декаб­ря. Между тем регулятор в своих взаимоотношениях с рынком уже определенно дал понять, что вероятность дальнейшего повышения ставки является высокой.

Напомним, 26 октября Нацбанк повысил ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 14,5 до 16%. Это решение было принято на фоне значительного ускорения инфляции, в результате чего рост цен сформировался существенно выше траектории прогнозных оценок Нацбанка.

Регулятор ожидал, что инфляция сформируется в диапазоне 16–18% к концу текущего года. Превышение факта над прогнозом стало явным уже в сентябре.

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов ранее сообщал, что возглавляе­мое им ведомство, объявляя декабрьское решение по ставке, обнародует и обновленные прог­нозные оценки по инфляции и другим макроэкономическим показателям. Кроме того, будет проведена более точная оценка уровня базовой ставки, который необходим для обеспечения планомерного снижения инфляции в 2023 году.

По его словам, в случае если размер предыдущего повышения базовой ставки окажется недос­таточным, Национальный банк рассмотрит возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.