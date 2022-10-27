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Инфляцию – под контроль

Михаил Максимов

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентного пункта в ответ на выход инфляции за пределы прогнозного коридора.

Национальный банк, уже посылавший рынку сигналы о готовящемся ужесточении денежно-кредитной политики, перешел от слов к решительным действиям и повысил базовую ставку с 14,5% годовых сразу до 16%.

«Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля», – объяснил Нацбанк причины принятого решения.

Напомним, Нацбанк ожидал, что инф­ляция будет формироваться в коридоре 16–18% к концу года.

«Все это является четким сигналом необходимости более решительных мер, направленных на ужесточение денежно-кредитных условий. Крайне важно не допус­тить продолжительного существенного отклонения реальной базовой ставки от своего равновесного значения. Это потенциально может привести к утере контроля над инфляционными процессами и снизит возможность стабилизации инфляции в последующие годы.

Текущее решение соответствует предпосылкам, которые указывались ранее в наших сообщениях. Оно следует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий», – прокомментировал повышение ставки глава Нацбанка Галымжан Пирматов.

Регулятор дал понять, что эффект от ужесточения денежно-кредитной политики не будет сиюминутным. По оценкам Нацбанка, «эффект… будет проявляться с лагом в 1–2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внут­реннем валютном рынке».

Согласно статистическим данным, в сентябре 2022 года годовая инфляция сос­тавила 17,7%, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7% в годовом выражении. Это свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инф­ляционного фона в экономике.

Инфляционные ожидания населения и профессиональных макроэкономис­тов существенно выросли. Медианная оценка ожидаемой инфляции со стороны населения на год вперед повысилась до 16,9% в сентябре 2022 года. Оценки будущего рос­та цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым подорожанием продуктов питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инф­ляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.

Также в сентябре 2022 года наблюдается существенный рост ожидаемой профессио­нальными макроэкономис­тами инфляции до 18,5% в 2022 году и 11% в 2023-м (с 15,1% и 8,8% соответственно, по итогам предыдущего опроса в августе 2022 года).

Еще одним значимым источником проинфляционного давления в экономике являются растущие государственные расходы. Так, в 2022 году расходы госбюджета формируются существенно выше значений прошлого года. Рост за 9 месяцев 2022 года составил 18,9% в годовом выражении.

«Опережающий рост бюджетных расходов в текущем году требует компенсирую­щей реакции со стороны денежно-кредитной политики Национального банка», – пояснил регулятор.

В свою очередь динамика экономичес­кой активности складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. По итогам января – сентября 2022 года рост ВВП составил 2,8%. Замедление деловой активности происходит в основном за счет слабой динамики в горнодобывающей отрасли. Положительный вклад в динамику ВВП вносят ненефтяные сектора: обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, информация и связь, транспорт и сельское хозяйство.

Потребительская инфляция во многих странах также продолжает ускоряться. В этих условиях монетарная политика большинства центральных банков продолжает ужесточаться, ставя достижение цели по инфляции в приоритет.

Перспективы дальнейшего развития глобальной экономики снова ухудшены. Прогнозы МВФ по росту мировой экономики в 2022 году остались без изменений на уровне 3,2%. При этом оценки по 2023 году снижены с 2,9% до 2,7%. Основными сдерживающими факторами роста мировой экономики остаются высокие геополитические риски, повышенное инфляционное давление, снижение экономической активности в Китае.

На мировом рынке нефти наблюдается наличие разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на цены. В последний месяц цены на нефть марки Brent колеблются на уровне 82–96 долларов за баррель.

По словам Галымжана Пирматова, в рамках следующего решения прогнозные оценки по инфляции и другим мак­роэкономическим показателям будут пересмот­рены. Кроме того, будет проведена более точная оценка уровня базовой ставки, которая необходима для обеспечения планомерного снижения инфляции в 2023 году.

«В случае если размер текущего повышения базовой ставки окажется недос­таточным, Национальный банк будет рассматривать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Вероятность такого сценария оценивается как высокая. Немаловажным фактором для нас также станет динамика инфляционных ожиданий субъектов экономики и баланс рисков во внешней и внутренней среде. Подчерк­ну, что с учетом ожидае­мой до конца года инфляции и оценок текущих денежно-кредитных условий у нас имеется потенциал для повышения базовой ставки», – предупредил глава Нацбанка.

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