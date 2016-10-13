Инфографика: Достижения Казахстана за годы независимости

В столице Казахстана прошло самое престижное соревнование по триатлону серии IRONMAN («Железный человек»)
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Об имантауских петуниях узнала вся страна. Как сельский бизнес стал историей успеха
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Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
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В микрорайоне «Кызылжар» будет размещаться все-таки стадион, а не медицинский центр, как того хотела городская власть, отобрав у жителей землю под существующей спортивной площадкой
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Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
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Молния ударила в самолет Air Astana
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