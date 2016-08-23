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Статьи
Инфографика: Патенты
23 августа 2016 г. 8:30
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02:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
02:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
02:06
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
02:04
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
11:00
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
02:48
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
09:20
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
14:11
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
08:35
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
02:23
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
02:46
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
02:57
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
02:43
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
03:10
Без ложных ожиданий
02:51
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
10:05
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
00:15
Просто легенда – Асанали Ашимов
03:24
Бюджетные поправки
11:30
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
6 мая 2022 г. 11:28
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
6 мая 2022 г. 13:19
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 11:18
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
6 мая 2022 г. 11:09
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
7 мая 2022 г. 10:25
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
6 мая 2022 г. 13:23
Как будет проходить референдум в Казахстане
8 мая 2022 г. 12:50
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
7 мая 2022 г. 9:59
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
6 мая 2022 г. 6:45
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
7 мая 2022 г. 10:41
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
7 мая 2022 г. 9:30
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
6 мая 2022 г. 8:13
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
20 апреля 2022 г. 0:45
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
18 апреля 2022 г. 0:03
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
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Казахстанская правда
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