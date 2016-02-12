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Инфографика: Реализация Казагро
Статьи
12 февраля 2016 г. 0:00
918
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00:04
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
00:54
Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным
08:36
Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев
09:05
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
10:34
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
11:24
Ильин снят с должности министра по ЧС РК
10:01
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева
09:48
Смаилов высказался об итогах заседания глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
12:11
Неизвестные угрожают редакциям СМИ и государственным органам
12:23
Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
13:10
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
14:38
Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абайской области
14:03
Спикер Сената провел переговоры с генеральным секретарем Мусульманского Совета старейшин
15:14
Токаев назначил нового главу МЧС Казахстана
16:10
"Он вписал себя в историю нашей страны": Алихан Смаилов
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
3 июня 2023 г. 12:54
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
4 июня 2023 г. 13:03
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
3 июня 2023 г. 19:16
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
3 июня 2023 г. 13:55
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
4 июня 2023 г. 11:20
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
3 июня 2023 г. 10:07
Все флаги в гости к нам
3 июня 2023 г. 16:39
В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары
3 июня 2023 г. 11:27
В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"
3 июня 2023 г. 17:08
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
5 июня 2023 г. 19:19
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
3 июня 2023 г. 9:25
Притворялся холостым: стало известно, за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе
3 июня 2023 г. 15:09
Еще один мальчик утонул в Актобе
3 июня 2023 г. 11:11
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди
3 июня 2023 г. 16:01
Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась
3 июня 2023 г. 17:31
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару
3 июня 2023 г. 8:55
Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем
3 июня 2023 г. 18:09
Видео кортежа выпускников заинтересовало полицейских Туркестанской области
3 июня 2023 г. 22:04
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции
4 июня 2023 г. 10:10
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
18 мая 2023 г. 15:55
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
22 мая 2023 г. 1:30
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
24 мая 2023 г. 4:00
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
18 мая 2023 г. 14:21
Осужденная совершила побег в Алматинской области
16 мая 2023 г. 14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
18 мая 2023 г. 0:00
Вокруг да около науки
19 мая 2023 г. 20:06
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
15 мая 2023 г. 13:01
Дело о спецЦОНах передано в суд
11 мая 2023 г. 17:54
Группу домушников задержали в Алматы
25 мая 2023 г. 8:33
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
21 мая 2023 г. 9:32
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
25 мая 2023 г. 0:00
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
25 мая 2023 г. 10:30
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
20 мая 2023 г. 11:04
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
19 мая 2023 г. 0:30
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
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