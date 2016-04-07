меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 445,99
USD 445,99
RUB, 5,78
RUB 5,78
EUR, 486,53
EUR 486,53
Инфографика: Третий саммит по ядерной безопасности-2014
Статьи
7 апреля 2016 г. 1:00
977
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
08:06
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
00:30
В Казахстане за первый квартал текущего года мошенники «заработали» более 30 млрд тенге
00:00
Подписаться на печатные издания казахстанцы теперь могут онлайн
01:30
Преподаватель онлайн-курсов казахского Ирина Цой делится секретами успешного изучения государственного языка
02:30
Урджарская находка: принцесса или жрица?
01:00
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
02:00
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
03:00
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
04:00
В столице проходит персональная выставка известного казахстанского художника Алпысбая Казгулова
03:30
Затравленная тема
05:30
Голландец Йон Хоогендейк путешествует по Казахстану и ищет старые европейские автобусы
05:00
В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King
04:30
ГИСС: ни вершков вам, ни корешков
10:24
Трех подростков избили неизвестные в Петропавловске
09:05
Антимонопольный орган начал расследования в отношении КТЖ и аэропорта Астаны
01:00
В поисках «мурано», или За удовольствие нужно платить
02:30
И крупный цветочек
03:30
Скажи!
02:00
Первая из легенд
11:28
Свыше 100 млн тенге незадекларированных наличных пытались вывезти из Астаны
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
5 мая 2023 г. 0:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
5 мая 2023 г. 18:03
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
6 мая 2023 г. 4:00
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
6 мая 2023 г. 5:30
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
6 мая 2023 г. 19:09
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
6 мая 2023 г. 14:40
В Республиканском штабе рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
6 мая 2023 г. 9:50
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
6 мая 2023 г. 13:02
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
6 мая 2023 г. 10:42
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
6 мая 2023 г. 11:11
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
6 мая 2023 г. 18:16
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
5 мая 2023 г. 1:00
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
5 мая 2023 г. 10:50
Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы
6 мая 2023 г. 13:34
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
12 апреля 2023 г. 19:36
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
14 апреля 2023 г. 3:00
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
13 апреля 2023 г. 12:46
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
12 апреля 2023 г. 0:30
Затопить нельзя сохранить
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
21 апреля 2023 г. 21:39
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Продвигать идеи толерантности
12 мая 2023 г. 6:00
уДачный поворот
12 мая 2023 г. 5:30
Незаметные, но незаменимые
12 мая 2023 г. 5:00
Работа по призванию
12 мая 2023 г. 4:30
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]