Инфографика: Вопросы и ответы по регистрации граждан РК

Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
Вот уже год в Астане действует книжный клуб SenU, миссия которого – не только развивать в обществе культуру чтения, но и открывать для читателей богатейший мир казахстанской литературы
Казахстанские школьники выиграли «серебро» и «бронзу» на прошедшем в Актау чемпионате мира по шахматам
Здравствуй, шляпа! Пошумим?
В социальных сетях появился тизер фильма Талгата Теменова «Қара қыз» о девушках – кинооператорах из Казахстана, участницах Великой Отечественной войны
В Павлодаре работает выставка социальных плакатов, которые экспонировались более чем в 50 странах мира
Дебютная игровая картина «Бауырына салу» казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова попала в конкурсную программу «Новые режиссеры» МКФ в Сан-Себастьяне (Испания)
Множество лайков и комментариев набрал пост мальчика в социальных сетях с просьбой построить детскую площадку в его родном селе
Говорить на казахском становится трендом среди молодежи. Миллионы просмотров у русского парня, восхитившего Казнет своим знанием языка и чистым произношением, – еще одно тому подтверждение
Международный фонд поддержки культуры и искусства имени Абая передал ценный экспонат в фонд Национального музея РК
В Восточном Казахстане на ура завершился «пилот» по летнему обучению детей казахскому языку в гостевых семьях
Известный историк, краевед, талантливый ремесленник из Кызылординской области Жанибек Маханбет терпеливо воссоздал историю появления в краеведческом музее Сырдарьинского района старенького незамысловатого деревянного шкафчика для книг, который раньше принадлежал Абаю Кунанбаеву
Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с высотки в Астане
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Плата за воздух
20 осужденных трудоустроят в Карагандинской области
О критической ситуации с водоснабжением в Жамбылской области рассказали в Минэкологии