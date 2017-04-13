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Инфографика: Вопросы и ответы по внедрению ОСМС в РК
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13 апреля 2017 г. 10:16
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Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
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Жигули Дайрабаев проголосовал первым
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10:07
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
09:08
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
07:42
В Казахстане начали работу больше 8 тысяч избирательных участков
08:27
Ожидаем очень серьезную явку на выборах президента РК – наблюдатель от МПА СНГ
08:38
К голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане
08:50
С праздничным настроением пришел на выборы Ерлан Кошанов
09:28
Правительство останется работать, но точечные изменения будут - Токаев о политической перезагрузке
10:33
Регионы-лидеры по голосованию на выборах назвали в ЦИК
09:00
Сайлау 2022 - Выборы 2022
09:20
Самая юная избирательница проголосовала на выборах в Жетысуской области
10:00
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
09:41
Ашимбаев призвал казахстанцев проявить активность на выборах
11:47
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
10:18
Брутальным нокаутом завершился главный бой в турнире UFC с участием Казахстана
10:56
"Судьи не отдают": Жалгас Жумагулов сделал скандальное заявление после боя в Лас-Вегасе
12:27
Сколько казахстанцев проголосовали на выборах к этому часу
12:36
Глава миссии Бюро ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек рассказала о работе наблюдателей
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
13 ноября 2022 г. 9:53
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
15 ноября 2022 г. 18:10
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
16 ноября 2022 г. 19:57
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
13 ноября 2022 г. 18:01
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
13 ноября 2022 г. 11:46
Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира
13 ноября 2022 г. 18:34
Нефтяники Мангистау спасли лебедя, застрявшего в солончаке. Видео
13 ноября 2022 г. 15:08
Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть
13 ноября 2022 г. 12:46
Казахстанская команда стала лучшей в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
13 ноября 2022 г. 13:54
Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области
13 ноября 2022 г. 19:13
Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане
17 ноября 2022 г. 11:20
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
14 ноября 2022 г. 19:43
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
13 ноября 2022 г. 16:49
В Алматинской области сгорела автомойка. Видео
13 ноября 2022 г. 10:59
Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде
13 ноября 2022 г. 22:00
В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец
16 ноября 2022 г. 14:16
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
14 ноября 2022 г. 1:30
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
15 ноября 2022 г. 16:10
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
15 ноября 2022 г. 18:48
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
22 октября 2022 г. 16:25
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
22 октября 2022 г. 19:33
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
22 октября 2022 г. 20:29
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
22 октября 2022 г. 15:11
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
22 октября 2022 г. 17:19
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
22 октября 2022 г. 17:42
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
23 октября 2022 г. 15:56
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
22 октября 2022 г. 19:05
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
22 октября 2022 г. 16:50
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
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Казахстанская правда
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