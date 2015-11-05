Виртуальный драйв



Сегодня высокая циркуляция экономической и политической жизни глобального сообщества сопровождается скорострельным речитативом интерактивного пространства, где, в отличие от реальности, давно реализовано заветное право каждого гражданина планеты на «свободу слова». При этом каждый всполох соцсетей и сайтов по поводу «паразитизма одноклеточных», забитых или пропущенных голов на спортивных рис­талищах, падающих комет и прочего-прочего, несомненно, оттесняет на время с полюса общественного внимания все другие события планеты, связанные с противоборством иного рода – закулисной борьбой экономических и политических титанов за финансовые рынки, сферы влияния, ресурсы и прочие преимущества. И в связи с этим нельзя не задаться вопросом, что в конечном итоге преследует глобальная индустрия информатизации, если под флагом «свободы слова» она зачастую пытается играть с темной стороной человеческой сущности?

Несомненно, в мире найдется немало сторонников в пользу того, что информацию, как и пирожок, желательно потреблять в «горячем» виде. То есть что услышал и увидел, то и подавай в темпе брокера в глобальное пространство, оставляя право на осмысление сути происходящего конечным потребителям. В итоге получается, что ответственности за свою скороспелую продукцию никто не несет, если только это не камни в чужой огород, коммерческие тайны, секреты ЦРУ и прочие вещи, предназначенные не для широкой публики. Но жизненный марафон, в отличие от локальных событий, продолжается бесконечно. При этом никто не торопится добежать до финиша раньше времени, несмотря на то что кому-то не терпится обрушить на голову человечества небосвод.

Между тем отражение сугубо темных сторон многогранной жизни стран «треть­его мира» стало для большинства западных телеканалов устойчивым трендом. Авторы новостийных телесюжетов, газет и сайтов взахлеб повествуют о «злосчастьях» общества, раздираемого со всех сторон криминальными и коррумпированными элементами. Скандальная хроника, отражающая порочность всех социальных слоев населения, бытовое и прочее насилие, пожары, ограбления и автокатастрофы, как правило, находится в фокусе особого внимания современных масс-медиа. Масло в огонь распаленного сознания обывателей подливают и теленовеллы из серии «Тайны мира», склонные под соусом научной аналитики подчеркивать безысходность и фатальность человеческого бытия.

Соответственно этой рет­роспективе в роли «героя нашего времени» сегодня выступает не личность, движимая идеями созидания материального и духовного блага для всего общества, а ее ярко выраженный антипод со всеми свойственными и несвойственными признаками, завуалированными под маской показного великодушия. Между тем похоть, мистика и фатализм – извечные спутники мира капитала, действующего по принципу «все, что приносит материальную прибыль, морально, в том числе развитие на основе внешних инвестиций и стимулировании роста потребления».

И отнюдь не сегодня возникла пагубная практика рассматривания торгово-экономических, культурных и прочих взаимоотношений между государствами в качестве «политических инструментов» давления и влияния на деловых партнеров. Разница лишь в том, что русло нынешнего «глобального парт­нерства», по сравнению с минувшими временами, содержит более изощренные методы «загонки буйволов в стойло». При этом форматирование массового сознания путем сис­тематической пропаганды в интерактивном и другом формате идеологии насилия, иждивенчества и развлечения, судя по всему, является самым совершенным инст­рументом олигархического капитализма, претендующего в истории на роль Кощея Бессмертного.

Лжесвобода и антимораль

В своем движении по бесконечному коридору времени люди по-прежнему опираются на мнения и прог­нозы мудрых прорицателей: экспертов, аналитиков, теоретиков и, конечно же, огромной касты мистиков, взгляда которых хватает не более чем на три шага вперед. При этом вся совокупность технического совершенства современной цивилизации не спасает ее от душевных треволнений, причина которых явно в другом – культурной дисгармонии и духовной дезориентации.

Компьютеризация сделала мир коммуникабельным, интерактивным и управляе­мым, как самолет, летящий в режиме «автопилота», но не дала главного – ощущения безопасности. Межчеловеческие коммуникации повсюду создали возможности для более тесного сотрудничества, концентрации сил и взаимопонимания. Но вместе с тем они переориентировали человека с индивидуализма на коллективизм, где органические ценнос­ти личности подавляются жесткими рамками данного принципа. В этом формате активности людям порой трудно отличить главное от второстепенного, в том числе обрес­ти моральную уверенность за счет более высокой оценки их индивидуальных качеств. То же самое наблюдается и в глобальном мире, оказавшемся благодаря интерактивным коммуникациям в роли мухи в паутине, – желтые революции всегда нависают, как тучи, над горизонтом событий.

Сегодня не принято говорить о борьбе идеологий, хотя в интерактивной и другой плоскости подобное противостояние между Западом и Востоком продолжается непрерывно.

В своем выступлении на IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: «С утратой возможности достойно трудиться, снижением социальных гарантий в мире растет радикализация и криминализация молодежной среды. В то же время нарастает глобальный кризис морально-нравственных ценностей. Нельзя не видеть, как во многих обществах пропагандируются и насаждаются «лжесвободы». Извращенные взгляды на природу человеческих взаимоотношений пытаются представить в качестве норм современного общества. Мотивация к честному труду подменяется стремлением к быстрой наживе любыми способами. И такая «антимораль» нередко возводится в абсолют…»

Глава государства также подчеркнул, что «информационные технологии и новейшие коммуникации, призванные объединять народы, нередко применяются для разъединения людей и возведения новых барьеров между странами».

Между тем ясно, что объективы телекамер запечатлевают не больше того, что люди наблюдают в реальной жизни. Однако, судя по передачам западных телеканалов, жить там попрос­ту невозможно – всюду манья­ки, убийцы и грабители. К тому же выходит, что в огромном океане западной культуры нет апостолов, утверждающих истины, вполне понятные и близкие прос­тому народу. Других деятелей, кроме уважае­мых всеми звезд шоу-бизнеса, там и в упор не видно.

Впрочем, вполне очевидно, что информационное пространство, как и глобальная культура, сегодня переживает непрос­тые времена переосмысления ценностей. При этом нередко приходится сожалеть о том, что глобальный мир так и не изобрел новой парадигмы, способствующей консолидации народов перед лицом устрашающего кризиса ценностей.