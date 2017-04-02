​Информационная повестка дня

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Елена Иванова

По мнению главы ведомства, самая важная из них – увеличение объема построенного жилья.

– В 1991 году мы сдавали 81 тысячу квартир, в 2016 году было построено и введено в эксплуатацию 89 тысяч квартир, что было тогда рекордом. В нынешнем году мы его побили. Эта хорошая новость на фоне кризиса говорит о том, что строи­тельные компании работают, – сказал Даурен Абаев.

По его словам, этого показателя удалось достичь благодаря реализации программы «Нұрлы жол».

– За январь-февраль 2017 года уже сдано 18 тысяч квартир. Мы идем с опережением графика, – резюмировал министр.

Также Даурен Абаев прокомментировал результаты официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан. По мнению министра информации и коммуникаций, данный визит придаст импульс развитию двусторонних отношений между странами.

– Не надо быть большим экспертом, чтобы определить несколько ключевых аспектов. Во-первых, визит состоялся на праздник Наурыз. Я думаю, что это много говорит о характере наших отношений, – сказал глава ведомства. – Во время визита очень много говорилось о перспективах сотрудничества. За всем этим кроется большая кропотливая работа государственных органов. Я абсолютно уверен, что это будет означать прорыв в отношениях между Казахстаном и Узбекиста­ном.

Прошедшая неделя была омрачена новостью о смерти донора в одной из клиник Алматы. Поэтому неудивительно, что министр информации и коммуникаций прокомментировал данный инцидент.

– Это действительно трагедия – человек хотел сделать благое дело и дорого заплатил за это. Сейчас ведутся все необходимые следственные мероприятия, результаты которых мы обязательно объявим. Я абсолютно уверен, что это проблема не системного характера, потому что институту донорства государство уделяет повышенное внимание. Со своей стороны хотел бы призвать СМИ поощрять тему донорства и дальше, – сказал министр.

По информации Даурена Абаева, в 2015 году было 295 фактов донорства, в 2016-м – 308.

– Эта статистика растет. Пересадка органов требует высочайшей хирургической квалификации. Такие операции делают в 10 клиниках страны, – уточнил глава ведомства.

Также Даурен Абаев отметил увеличение объемов добровольной сдачи крови.

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