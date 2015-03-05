Информационное сообщение

Свежий выпуск
696
Акционерное общество «Казахстанская правда» (далее – Редакция) предоставляет площади в газете «Казахстанская правда» зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат) для размещения предвыборных агитационных материалов. Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра газетной площади составляет 1 100 (одна тысяча сто) тенге. Агитационные материалы будут размещаться под рубрикой «Выборы-2015».
Предоставление газетной площади осуществляется на основании письменного договора, заключенного Кандидатом либо его уполномоченным представителем, с одной стороны, и Редакцией, с другой стороны.
Основанием для заключения договора о размещении агитационных материалов является письменное заявление Кандидата либо его уполномоченного представителя на имя руководителя Редакции.
Объем агитационных материалов указывается в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые в дальнейшем фиксируются в договоре. Место расположения агитационных материалов на полосах газеты и сайте Редакция определяет самостоятельно.
К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3) расшифровка текста агитационного материала на бумажном и электронном носителях;
4) копия удостоверения личности подающего заявление;
5) документы, подтверждающие полномочия обратившегося для заключения договора.
Очередность расположения агитационных материалов устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию в случае, если обращения поступили одновременно.
Агитационные материалы представляются на бумажном и электронном носителях не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до публикации. Текст материала на бумажном носителе должен быть подписан Кандидатом либо его уполномоченным лицом. Прилагается также письменное разрешение лиц, чьи изображения используются в агитационном материале, а в случае смерти – письменное разрешение их наследников.
Агитационные материалы должны содержать информацию об их оплате, источниках финансирования. Фамилию лица, предоставившего информацию.
Редакция исполняет свои обязательства перед Кандидатами только при условии стопроцентной предварительной оплаты.
Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.
В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.
Редакция отказывает в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания не предусмотренных законодательством военизированных формирований.
Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других Кандидатов в Президенты Республики Казахстан.
Условия и порядок предоставления газетной площади, указанные в настоящем сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.
Последний день публикации агитационных материалов – 24 апреля 2015 года. Письменные заявления принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с 26 марта 2015 года с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30, по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс, 18, каб. № 14, контактные телефоны: 8/;7172/;32-17-29, 44-51-63, 44-51-60 (232).

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Вспомнить забытое старое…
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
Не быть иностранцами в своей стране
Врачебная ошибка
Новые грани Ботайской культуры
Сейчас, увы, никто и никому ничего не должен
Город на расстоянии голоса
Все началось с Абая
Двигаться к политическому урегулированию
Ставка на молодежь
Угрожавшего захватить школы Актобе установили полицейские
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Два родных языка
Сказка в твоих руках
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Есть третья медаль!
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Молодежный идеатон
Будьте активны!
На связи
Первый пошел!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]