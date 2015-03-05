Информационное сообщение Свежий выпуск 696

Акционерное общество «Казахстанская правда» (далее – Редакция) предоставляет площади в газете «Казахстанская правда» зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат) для размещения предвыборных агитационных материалов. Стоимость 1 (одного) квадратного сантиметра газетной площади составляет 1 100 (одна тысяча сто) тенге. Агитационные материалы будут размещаться под рубрикой «Выборы-2015».

Предоставление газетной площади осуществляется на основании письменного договора, заключенного Кандидатом либо его уполномоченным представителем, с одной стороны, и Редакцией, с другой стороны.

Основанием для заключения договора о размещении агитационных материалов является письменное заявление Кандидата либо его уполномоченного представителя на имя руководителя Редакции.

Объем агитационных материалов указывается в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые в дальнейшем фиксируются в договоре. Место расположения агитационных материалов на полосах газеты и сайте Редакция определяет самостоятельно.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) расшифровка текста агитационного материала на бумажном и электронном носителях;

4) копия удостоверения личности подающего заявление;

5) документы, подтверждающие полномочия обратившегося для заключения договора.

Очередность расположения агитационных материалов устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию в случае, если обращения поступили одновременно.

Агитационные материалы представляются на бумажном и электронном носителях не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до публикации. Текст материала на бумажном носителе должен быть подписан Кандидатом либо его уполномоченным лицом. Прилагается также письменное разрешение лиц, чьи изображения используются в агитационном материале, а в случае смерти – письменное разрешение их наследников.

Агитационные материалы должны содержать информацию об их оплате, источниках финансирования. Фамилию лица, предоставившего информацию.

Редакция исполняет свои обязательства перед Кандидатами только при условии стопроцентной предварительной оплаты.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.

Редакция отказывает в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создания не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

Редакция вправе отказать в размещении агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других Кандидатов в Президенты Республики Казахстан.

Условия и порядок предоставления газетной площади, указанные в настоящем сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Последний день публикации агитационных материалов – 24 апреля 2015 года. Письменные заявления принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с 26 марта 2015 года с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.30, по адресу: г. Астана, пр. Жеңіс, 18, каб. № 14, контактные телефоны: 8/;7172/;32-17-29, 44-51-63, 44-51-60 (232).



