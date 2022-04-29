Информационное сообщение о проведении конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов.

Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2015 года № 488 (далее – Правила).

В соответствии с Правилами, вскрытие конвертов состоится 20 мая 2022 года в 15.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14-й подъезд (745 кабинет). Итоги конкурса будут подведены в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов по вышеуказанному адресу.

Конкурсные предложения претендентов должны содержать следующие документы:

Творческие предложения

Претендент представляет:

1) сетку вещания теле-, радиоканала (на последующий месяц);

2) информацию, содержащую следующие сведения:

– тематическая направленность теле-, радиоканала и их жанровое соотношение (информационные, аналитические, публицистические, молодежные и детские, музыкальные теле-, радиопрограммы и художественные, документальные фильмы);

– языковое соотношение вещания, время трансляции теле-, радиопрограмм на казахском языке;

– соотношение собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции;

– среднесуточное время вещания;

– кадровый потенциал творческих и технических работников в количественном выражении.

Технические предложения

Претендент представляет:

1) информацию о наличии, состоянии и типе стационарного студийного оборудования производства теле-, радиопрограмм;

2) технические характеристики аппаратно-студийного комплекса;

3) обязательства по выдаче в эфир теле-, радиопрограмм с высоким качеством звука и изображения с указанием соответствующих стандартов;

4) информацию о месторасположении студийного комплекса, способа подачи теле-, радиоканала до операторов телерадиовещания;

5) обязательство по обеспечению доставки сигнала (теле-, радиоканала) и присоединению технических средств претендента к сети оператора телерадиовещания в течение шести месяцев

Юридические и финансовые предложения

Документы, подтверждающие платежеспособность:

– выписка(и) об остатках и движении денег по счетам претендента в банках второго уровня Республики Казахстан;

– финансовая отчетность претендента, составленная в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности за предыдущий календарный год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, а для претендентов, участвующих в конкурсе для распространения на территории Республики Казахстан, финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, составленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;

– справки налогового органа об отсутствии у претендента налоговой задолженности, а также задолженности по обязательным платежам, выданные не ранее даты публикации информационного сообщения о проведении конкурса;

– справка об отсутствии просроченной задолженности национальному оператору телерадиовещания за распространение теле-, радиоканала по сети цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания, длящейся более одного месяца, предшествующих дате выдачи справки национальным оператором телерадиовещания.

Конкурсные документы представляются в адрес организатора в прошнурованном, пронумерованном виде и заверяются на обороте последней страницы подписью уполномоченного лица претендента и печатью (при наличии) в запечатанном конверте, с соблюдением следующих требований:

1) на лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в конкурсе претендент должен указать полное наименование и почтовый адрес организатора и претендента;

2) лицо, осуществляющее прием документов, вносит в журнал регистрации заявки претендентов на участие в конкурсе, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсные документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14-й подъезд, кабинет 972, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается со дня официального опубликования информационного сообщения и заканчивается 19 мая 2022 года в 15.00 часов включительно ежедневно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы и воскресенья.

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 8 (7172) 74-13-12, 74-10-12, 74-13-29.

Форма

Председателю Комиссии по вопросам

развития телерадиовещания

Заявка на включения в перечень теле-, радиоканалов

свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания

Общие сведения:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица:

______________________________________________

2. Юридический адрес:

______________________________________________

3. Контактные номера телефонов, электронный адрес:

______________________________________________

4. Наименование теле-, радиоканала в соответствии со свидетельством о постановке

на учет:

______________________________________________

5. Тематическая направленность:

______________________________________________

6. Территория распространения:

______________________________________________

7. Для формирования перечня на сети цифрового спутникового телерадиовещания (территория РК или административно-территориальная единица:

______________________________________________

8. Среда распространения многоканального вещания (цифровая эфирная/спутниковая):

______________________________________________

Прилагаемые документы:

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

Подпись первого руководителя/ индивидуального предпринимателя

Место печати (при наличии)

«__» __________ 20__ г.

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