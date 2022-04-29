Информационное сообщение о проведении конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявляет конкурс по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов.
Конкурс проводится в соответствии с правилами проведения конкурса по формированию перечня обязательных теле-, радиоканалов, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2015 года № 488 (далее – Правила).
В соответствии с Правилами, вскрытие конвертов состоится 20 мая 2022 года в 15.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14-й подъезд (745 кабинет). Итоги конкурса будут подведены в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов по вышеуказанному адресу.
Конкурсные предложения претендентов должны содержать следующие документы:
Творческие предложения
Претендент представляет:
1) сетку вещания теле-, радиоканала (на последующий месяц);
2) информацию, содержащую следующие сведения:
– тематическая направленность теле-, радиоканала и их жанровое соотношение (информационные, аналитические, публицистические, молодежные и детские, музыкальные теле-, радиопрограммы и художественные, документальные фильмы);
– языковое соотношение вещания, время трансляции теле-, радиопрограмм на казахском языке;
– соотношение собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции;
– среднесуточное время вещания;
– кадровый потенциал творческих и технических работников в количественном выражении.
Технические предложения
Претендент представляет:
1) информацию о наличии, состоянии и типе стационарного студийного оборудования производства теле-, радиопрограмм;
2) технические характеристики аппаратно-студийного комплекса;
3) обязательства по выдаче в эфир теле-, радиопрограмм с высоким качеством звука и изображения с указанием соответствующих стандартов;
4) информацию о месторасположении студийного комплекса, способа подачи теле-, радиоканала до операторов телерадиовещания;
5) обязательство по обеспечению доставки сигнала (теле-, радиоканала) и присоединению технических средств претендента к сети оператора телерадиовещания в течение шести месяцев
Юридические и финансовые предложения
Документы, подтверждающие платежеспособность:
– выписка(и) об остатках и движении денег по счетам претендента в банках второго уровня Республики Казахстан;
– финансовая отчетность претендента, составленная в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности за предыдущий календарный год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, а для претендентов, участвующих в конкурсе для распространения на территории Республики Казахстан, финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, составленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;
– справки налогового органа об отсутствии у претендента налоговой задолженности, а также задолженности по обязательным платежам, выданные не ранее даты публикации информационного сообщения о проведении конкурса;
– справка об отсутствии просроченной задолженности национальному оператору телерадиовещания за распространение теле-, радиоканала по сети цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания, длящейся более одного месяца, предшествующих дате выдачи справки национальным оператором телерадиовещания.
Конкурсные документы представляются в адрес организатора в прошнурованном, пронумерованном виде и заверяются на обороте последней страницы подписью уполномоченного лица претендента и печатью (при наличии) в запечатанном конверте, с соблюдением следующих требований:
1) на лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в конкурсе претендент должен указать полное наименование и почтовый адрес организатора и претендента;
2) лицо, осуществляющее прием документов, вносит в журнал регистрации заявки претендентов на участие в конкурсе, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсные документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14-й подъезд, кабинет 972, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается со дня официального опубликования информационного сообщения и заканчивается 19 мая 2022 года в 15.00 часов включительно ежедневно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы и воскресенья.
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: 8 (7172) 74-13-12, 74-10-12, 74-13-29.
Форма
Председателю Комиссии по вопросам
развития телерадиовещания
Заявка на включения в перечень теле-, радиоканалов
свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания
Общие сведения:
1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица:
______________________________________________
2. Юридический адрес:
______________________________________________
3. Контактные номера телефонов, электронный адрес:
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4. Наименование теле-, радиоканала в соответствии со свидетельством о постановке
на учет:
______________________________________________
5. Тематическая направленность:
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6. Территория распространения:
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7. Для формирования перечня на сети цифрового спутникового телерадиовещания (территория РК или административно-территориальная единица:
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8. Среда распространения многоканального вещания (цифровая эфирная/спутниковая):
______________________________________________
Прилагаемые документы:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
Подпись первого руководителя/ индивидуального предпринимателя
Место печати (при наличии)
«__» __________ 20__ г.
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