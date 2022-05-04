Информационную систему в сфере геологии и недропользования создадут в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели перспективы развития геологической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами по данному вопросу выступили министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министр энергетики Асхат Хасенов.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам многих полезных ископаемых, а добывающий сектор экономики обеспечивает около 30% ВВП.

«Необходимо постоянно проводить работу по поиску и восполнению минерально-сырьевой базы страны. Именно поэтому геология играет очень важную роль в данном вопросе. Для развития геологии введено облегченное лицензирование для поиска твердых полезных ископаемых. Созданы условия для небольших геологоразведочных компаний», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По его мнению, максимальное изучение территории страны, исключение административных барьеров позволит активно содействовать развитию добывающих отраслей и, как следствие, повысить инвестиционную привлекательность Казахстана. В целом в стране имеется научная и институциональная базы, создаются все условия для развития геологической отрасли.

Глава Правительства отметил необходимость создания информационной системы в сфере геологии и недропользования, которая упростила бы доступ инвесторов к геологической информации. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерствами цифрового развития, энергетики, индустрии поручено до конца текущего года принять меры по разработке и внедрению платформы «KAZNEDRA».

Также, по словам Алихана Смаилова, требуется своевременная актуализация Программы управления государственным фондом недр, позволяющая получить право на разведку и добычу. Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики и экологии поручено в месячный срок включить в Программу всю территорию республики, доступную для недропользования.

«Значительное время занимают процедуры продления действующих контрактов на недропользование. Эти процедуры необходимо упростить», — отметил Алихан Смаилов, поручив Министерству индустрии совместно с Министерствами энергетики, экологии, финансов, национальной экономики в двухнедельный срок выработать конкретные меры по снижению административных барьеров, а также оцифровать данную государственную услугу.

Глава Правительства отметил, что экологи, депутаты и общественные организации регулярно поднимают вопрос загрязнения крупного и уникального месторождения подземных вод «Кокжиде» в Актюбинской области.

В этой связи Министерству энергетики поручено проработать вопросы ограничения недропользования в пределах границ данного месторождения воды, а Министерству экологии усилить мониторинг наличия и состояния всех подземных вод в республике.