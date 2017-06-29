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​Информационный повод
Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

Раз в год журналисты региона собираются все вместе, чтобы отметить профессиональный праздник. Вот и сейчас встреча, организованная акиматом области, прошла в теплой и дружественной обстановке.

Редакторов и корреспондентов республиканских и областных изданий, телеканалов и информагентств, а также ветеранов информационной сферы приветствовал глава региона Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что профессия журналиста весьма непроста, требует полной отдачи. Сотрудники СМИ, являясь проводниками между государственными органами и гражданами, информируют о реализуемых в республике программах, первыми реагируют на проблемы в общественной жизни, оставаясь оптимально взвешенными и объективными в своих оценках.

В век, когда информация приобрела чрезвычайную важность, на СМИ возлагается повышенная ответственность: сообщать о событиях объективно, точно и в максимально сжатые сроки. В этом деле на помощь печатным изданиям и телеканалам приходят электронные версии СМИ и социальные сети, отметил аким ЗКО.

Уральских журналистов поздравили и гости из Астаны: директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» Артур Нигметов, прибывший в Уральск для открытия региональной службы коммуникаций, и известные блогеры Яков Федоров и Оркен Кенжебек, которые провели для местных журналистов и пресс-секретарей семинар-практикум.

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