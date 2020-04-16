Информационный вирус – Ерлан Карин высказался о скандальных Telegram-каналах
Жанат Тукпиев
Советник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал недостоверную информацию, появляющуюся в казахстанских Telegram-каналах. Он назвал их анонимными и распространяющими откровенную дезинформацию под видом политических инсайдов, передает Kazpravda.kz.
"В последнее время очень часто обращаются за комментариями по поводу той или иной публикации в определенных Telegram-каналах. Хочу дать пояснение по этому поводу. Действительно, сегодня в сети развелось очень много различных Telegram-каналов (Uzyn Qulaq, Страшный жуз, Записки Аксакала), но, в основном анонимных и распространяющих откровенную дезинформацию под видом политических инсайдов. Причем, многие из этих каналов специализируется на адресных информационных атаках против конкретных структур и персон, не скрывая тем самым явно заказной характер своих публикаций", – написал Карин на своей странице в Facebook.
Особое внимание Карин уделил ресурсу Uzyn Qulaq.
"Само название выдает суть этого канала - всякие слухи и сплетни, сдобренные для правдоподобности низкопробной аналитикой. Данный канал регулярно публикует откровенную дезинформацию и циничные инсинуации в отношении Елбасы и Президента, высших должностных лиц государства, представителей бизнеса. Причем заказчики и исполнители этого ресурса, особо даже и не заморачиваются в подаче собственных фейк-новостей, следуя главному правилу дезинформации - чем более ужасающая новость, тем якобы она звучит правдивой", – отметил он.
Более того, по его словам, все это делается намеренно, чтобы развязать информационную войну, столкнуть элиту, стравить всех против друг друга, и тем самым расшатать ситуацию.
"Неслучайно они активизировались именно сейчас, когда внимание власти и общества полностью сосредоточено на борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Деятельность канала прямо вредит той политике, которую проводит Президент. И провокационные вбросы подобных ресурсов - это ни что иное, как организованная информационная диверсия. В нынешней непростой ситуации в мире и в стране, любая фейк-новость - это тоже вирус, но информационный. Вирус, который порождает панику и хаос", – подчеркнул Карин.
В заключение советник Президента заявил, что это очень опасная игра, прежде всего, для тех, кто ее затеял.
"Сколько было таких проектов, авантюр, и чем они все закончились, мы прекрасно помним. Любые попытки посеять раздор и внести раскол будут жестко пресекаться. Мы считаем, что правоохранительные органы должны внимательно изучить деятельность данного анонимного канала и дать правовую оценку с принятием соответствующих мер в рамках действующего законодательства", – резюмировал Ерлан Карин.