Статьи Информация должна быть эффективной Александр Бри

Роль средств массовой информации в реализации программы модернизации общественного сознания стала темой расширенного заседания Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана.



Как отметил заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента Дархан Мынбай, реализация проектов, иниции­рованных Главой государства в рамках «Рухани жаңғыру», немыслима без активного и творческого участия СМИ. Но чтобы работа в этом направлении была эффективной, этнические медиа должны кардинальным образом изменить формы, методы и подходы к подаче и распространению информации. Выстроить эту деятельность в нужном ключе призван, в частности, Клуб журналистов АНК.



Сейчас в состав клуба входят 40 человек, на прошедшем вчера в Астане заседании была утверждена кандидатура нового руководителя – им стал Кенжеболат Жолдыбай.



– Новый состав клуба должен быть ориентирован на решение следующих задач: дальнейшее воспитание культуры освещения межэтнических и межконфессиональных отношений, работа в интернет-пространстве с известными и начинающими блогерами, ориентация на создание конечного медиа­продукта от имени нашего клуба. Клуб журналис­тов АНК должен стать узнаваемым брендом на информационном поле страны, маркером профессионализма и компетентнос­ти, концептуально новых креативных подходов, – подчеркнул Дархан Мынбай.



Зампред АНК также поручил клубу начать работу по подготовке к третьему Международному медиафоруму АНК, который пройдет в ноябре, и рассмотреть вопрос учреждения под эгидой ассамблеи творческого конкурса для журналис­тов, пишущих на темы межэтнических и межконфессиональных отношений.



Председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Нургуль Мауберлинова также подчеркнула, что успешная реализация программы модернизации общественного сознания напрямую зависит от информационно-разъяснительной работы.



– В целях обеспечения эффективного информационного сопровождения программы модернизации в текущем году министерство планирует создать специальный сайт «Рухани жаңғыру», в рамках которого будут разработаны отдельные платформы для каждого направления программы, – рассказала глава Комитета информации, добавив, что этот портал станет единой базой данных по всем проектам.



Также она напомнила, что был проведен ребрендинг сайта el.kz, и теперь на нем размещен раздел «100 новых лиц Казахстана», снабженный функцией подачи онлайн-заявки, – то есть каждый казахстанец может сам рассказать свою историю успеха или поведать о ком-то достойном национального признания. Все поступившие истории будут обработаны, размещены на сайте, по ним будет открыто голосование.

