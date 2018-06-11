Информация о безвизовом режиме с Китаем – фейк и провокация – МИД РК

Общество
Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией. Об этом Министерство иностранных дел РК сообщило в своем Telegram- канале, передает Kazpravda.kz.
МИД РК напоминает, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая, – с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай. Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон.
МИД РК напоминает, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая, – с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай. Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон.