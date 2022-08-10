Свежий выпуск
Информация в помощь
Лилия Сыздыкова

Информационный марафон по проекту «Ауыл аманаты» прошел уже в 116 сельских округах.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта­ Токаева в апреле этого года была утверждена «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Жители сел могут претендовать на получение льготных займов под 2,5% годовых, получить помощь при создании кооперативов и оформлении техники в лизинг. В рамках данной программы партией «AMANAT» совместно с Правительством реализуется проект «Ауыл аманаты».

Сейчас партийцы проводят масштабный информационный марафон, в ходе которого предоставляют сельчанам полную информацию о возможностях и преимуществах проекта.

– Каждый регион страны имеет свою специфику и возможности. Поэтому в рамках данного проекта мы намерены выявить потенциал всех сел и научить жителей в дальнейшем открывать бизнес в конкретном направлении. Это важный шаг в развитии сельских населенных пунктов, – отмечает бизнес-тренер проекта Зайра Усувалиева.

Начиная с 28 июля партийцы уже успели объехать 116 сельских округов 8 областей страны: Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, а также Абай и Улытау.

Так, по информации «AMANAT», в Восточно-Казахстанской области партийцы побывали в 18 сельских населенных пунктах, где с проектом смогли ознакомиться порядка 700 человек.

– Это необходимая и своевременная для жителей села программа. Я доволен возможностями, которые она предоставляет для граждан. Благодаря таким проектам сельчане улучшают свой быт и повышают благосостояние, – считает житель села Тургун Уланского района Восточно-Казахстанской области Бекзат Назирбек.

Жители 42 сельских округов Акмолинской области также ознакомились с подробностями программы повышения доходов и проектом «Ауыл аманаты» и сделали для себя выводы. Житель села Торгай Ерейментауского района Акмолинской области Ануар Абдрахманов, например, узнал, что стоимость некоторых услуг для членов кооперативов будет гораздо ниже рыночных.

– Я убедился, что эта программа направлена на улучшение качества жизни и благосостояния граждан. Кроме того, это огромная возможность для желающих открыть кооператив и развивать свою сферу деятельности. Крестьяне могут получить помощь при оформлении техники в лизинг. Также предусмотрен льготный кредит с низкой годовой ставкой, – поделился он полученной информацией.

Всего мобильные группы намерены посетить 394 сельских населенных пункта в каждом регионе страны. Выезды продлятся до 10 сентября.

Популярное

Все
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Отдых совместили с учебой
Зона заработка
Пусть музыка звучит!
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Дорога к храму
Не оставляйте детей одних!
Контроль над вирусами
Битвы за четвертьфинал
Не отклоняясь от графика поставок
Опасный плюрализм
Информация в помощь
Дурное дело
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Грязная история
Почему у трех врачей разный диагноз?
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
Зона заработка
Свежий выпуск
Контроль над вирусами
Свежий выпуск
Отдых совместили с учебой
Свежий выпуск
Дерзай, молодежь!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]