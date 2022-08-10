Информация в помощь

Информационный марафон по проекту «Ауыл аманаты» прошел уже в 116 сельских округах.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта­ Токаева в апреле этого года была утверждена «Программа повышения доходов населения до 2025 года». Жители сел могут претендовать на получение льготных займов под 2,5% годовых, получить помощь при создании кооперативов и оформлении техники в лизинг. В рамках данной программы партией «AMANAT» совместно с Правительством реализуется проект «Ауыл аманаты».

Сейчас партийцы проводят масштабный информационный марафон, в ходе которого предоставляют сельчанам полную информацию о возможностях и преимуществах проекта.

– Каждый регион страны имеет свою специфику и возможности. Поэтому в рамках данного проекта мы намерены выявить потенциал всех сел и научить жителей в дальнейшем открывать бизнес в конкретном направлении. Это важный шаг в развитии сельских населенных пунктов, – отмечает бизнес-тренер проекта Зайра Усувалиева.

Начиная с 28 июля партийцы уже успели объехать 116 сельских округов 8 областей страны: Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, а также Абай и Улытау.

Так, по информации «AMANAT», в Восточно-Казахстанской области партийцы побывали в 18 сельских населенных пунктах, где с проектом смогли ознакомиться порядка 700 человек.

– Это необходимая и своевременная для жителей села программа. Я доволен возможностями, которые она предоставляет для граждан. Благодаря таким проектам сельчане улучшают свой быт и повышают благосостояние, – считает житель села Тургун Уланского района Восточно-Казахстанской области Бекзат Назирбек.

Жители 42 сельских округов Акмолинской области также ознакомились с подробностями программы повышения доходов и проектом «Ауыл аманаты» и сделали для себя выводы. Житель села Торгай Ерейментауского района Акмолинской области Ануар Абдрахманов, например, узнал, что стоимость некоторых услуг для членов кооперативов будет гораздо ниже рыночных.

– Я убедился, что эта программа направлена на улучшение качества жизни и благосостояния граждан. Кроме того, это огромная возможность для желающих открыть кооператив и развивать свою сферу деятельности. Крестьяне могут получить помощь при оформлении техники в лизинг. Также предусмотрен льготный кредит с низкой годовой ставкой, – поделился он полученной информацией.

Всего мобильные группы намерены посетить 394 сельских населенных пункта в каждом регионе страны. Выезды продлятся до 10 сентября.