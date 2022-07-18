Информацию о массовом отравлении водой жителей Жетысуской области прокомментировали в КСЭК

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения опроверг информацию о том, что жители Сарканского района области Жетісу массово травятся водой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в комитете, Сарканское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля на постоянной основе проводит мониторинг воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.
«По результатам последних исследований микробиологические и санитарно-химические показатели воды соответствуют санитарной норме. Также сообщаем, что в районную больницу с жалобами на отравление жители не обращались», – подчеркнули в КСЭК.
Ведомство призвало казахстанцев не поддаваться на провокационные фейковые сообщения, читать только достоверную информацию от официальных источников.