Информацию о поставке компонентов для ракет в Россию прокомментировали в МИИР

Общество

В министерстве пояснили, что информация по поставке компонентов для ракет в Российскую Федерацию не соответствует действительности.

Фото: stopfake.kz

В социальной сети TikTok появился ролик, в котором утверждается, что Казахстан поставляет России компоненты для сборки ракет. Эту информацию опровергли в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Информация по поставке компонентов для ракет в Российскую Федерацию не соответствует действительности. Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с Законом РК «Об экспортном контроле». Определение фактора «отнесения / не отнесения компонентов возможных к использованию в ракетных технологиях» проводится в рамках механизмов экспортного контроля. Так, любые экспортируемые / импортируемые / транзитные электронные комплектующие («чипы», «микросхемы») направляются в уполномоченные госорганы (Минобороны, Минэнерго, КНБ) для технического исследования на предмет возможности использования при производстве продукции военного / двойного назначения. В случае подтверждения таковых фактов поставки направляются для экспортного лицензирования уполномоченным госорганом (Комитет индустриального развития МИИР). Решением Правительства Республики Казахстан от 27 августа т. г. экспорт / транзит продукции военного назначения запрещен. Вместе с тем реэкспорт / транзит продукции военного назначения с / из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся (по данным базы экспортного контроля КИР МИИР)», — сообщили в ведомстве.

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