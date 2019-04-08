Общество
Информацию о проведении следствия в отношении команды Кожамжарова прокоментировали в генпрокуратуре
Екатерина Елисеева
Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций прокомментировал информацию о проведении следственных мероприятий в отношении команды экс-руководителя надзорного ведомства Кайрата Кожамжарова, передает корреспондент Kazpravda.kz. 
 
"Никакой информации по этому поводу нет, регистрации в едином реестре досудебных расследований и других таких фактов не зафиксировано... Это на уровне слухов. Как могут обыски проводится, если нет в ЕРДР? Если нет досудебного расследования, то никаких обысков не может быть", – проинформировал спикер. 

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что в отношении ряда членов команды бывшего руководителя надзорного ведомства проводятся проверочные следственные мероприятия. А самому Кожамжарову было отказано в выезде за пределы Казахстана.

"Предполагается что, в служебных кабинетах, а также квартирах проведены обыски. Кроме того, по информации источников самому экс-руководителю было отказано в выезде за пределы Казахстана", - отмечал пользователь @yyedilov.

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