Информацию о размере перечислений по программе "Нацфонд – детям" опровергло Минпросвещения РК

В соцсетях распространяется сообщение о том, сколько будут получать несовершеннолетние дети в Казахстане из Национального фонда. В некоторых источниках информация дана со ссылкой на Министерство просвещения РК. В ведомстве это сообщение опровергли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«При перечислении 50% инвестиционного дохода по программе «Нацфонд – детям» – несовершеннолетний гражданин РК может получать по 74 241 тенге ежегодно на свой счет», — указано в распространяемой информации.

«Каких-либо комментариев со стороны представителей министерства просвещения по данному вопросу не было. Данная информация не соответствует действительности», — сообщила руководитель пресс-службы министерства просвещения Молдир Абдуалиева.