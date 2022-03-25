В Генеральной прокуратуре Казахстана опровергли информацию о возобновлении расследования уголовного дела о гибели Заманбека Нуркадилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

«В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова.

Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», – заявили в ведомстве.

Обращение Кайрата Нуркадилова в ведомстве рассматривается, дополнили в надзорном органе.