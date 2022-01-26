В Мангистауской области в мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что к Международному женскому празднику 8 марта единовременную помощь получат многодетные матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет и обладатели подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Батыр ана», ордена «Ана даңқы» І и ІІ степени, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Inform.kz
.
В рассылке говорится, что до 5 февраля текущего года необходимо собрать и сдать необходимые документы в акимат.
По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Шынгыса Дуйсенова, данная информация не соответствует действительности.
«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в акимат до 5 февраля нужно сдать документы для предоставления единовременной материальной помощи многодетным матерям к празднику 8 марта. Эта информация не соответствует действительности. Если будет оказана какая-либо дополнительная помощь со стороны Правительства, то в первую очередь, это новость будет объявлена на официальных сайтах. Призываю жителей не верить ложным объявлениям», - сказал Шынгыс Дуйсенов.