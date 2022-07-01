Фото: railways.kz
Транспорт
Информацию о вывозе зерна из Украины на казахстанском судне прокомментировали в ҚТЖ

30 июня 2022 года в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна из Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне «ЖИБЕК ЖОЛЫ». В этой связи в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» отметили, что строго соблюдают санкционные ограничения, сообщает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

В АО «KTZ Express» пояснили, что 26 октября 2021 года ТОО «KTZ Express Shipping» (судовладелец) заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО «Грин-Лайн», в том числе на следующих условиях:

- передано судно «ЖИБЕК ЖОЛЫ» дедвейт по 7000 тонн без права передачи третьим лицам (приобретено в 2016 году у Невского судостроительного-судоремонтного завода);

- срок действия до 30 ноября 2022 года;

- имеется санкционная оговорка согласно международной практике: предусмотрены гарантии со стороны ООО «Грин-Лайн», что они на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор.

«Грин-Лайн» и его руководство (А.В. Щепин, М.В. Тихомирова) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады, говорится в сообщении.

«Согласно практике и условиям заключенного договора, арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок. 

ООО «Грин-Лайн» заключен долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией «Mangelbert OU», являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года. 

По заверению руководителя «Mangelbert OU», 28 июня 2022 года судно «ЖИБЕК ЖОЛЫ», загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонны), вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу (ориентировочное время прибытия судна – 1 июля 2022 года). Также он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны», – отмечается в пресс-релизе нацкомпании.

При этом KTZ Express проводятся активные консультации с участниками данной перевозки, а также представителями дипломатической миссии. KTZ Express является приверженцем строгого соблюдения существующих санкционных ограничений, подчеркнули в ҚТЖ. 

 

 

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