Информацию о взломе системы "Күнделік" прокомментировали в МОН

Общество
Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Информация о взломе системы "Күнделік" не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.

"Система электронного дневника "Күнделік" находится на базе серверного центра АО "Национальные информационные технологии" и защищена от внешних взломов. Система постоянно находится под мониторингом АО "Государственная техническая служба" КНБ РК",-  заявил директор ТОО "Күнделік" Мухтар Ильясов.

По его словам, любые внешние атаки отслеживаются Комитетом национальной безопасности.

Мухтар Ильясов отметил, что информация о взломе системы "Күнделік" не соответствует действительности. 

"Взлома не было, пользовательские данные находятся в полной безопасности. При работе с данными в электронной системе необходимо соблюдать правила личной информационной безопасности. Логин и пароль нельзя передавать третьим лицам или оставлять в открытом доступе. Такие случаи приводят к блокировке аккаунтов, и возможны нежелательные последствия. К примеру, сегодня злоумышленник воспользовался доступом и оставил в системе нецензурные сообщения. Они были удалены службой технической поддержки. Этот профиль заблокирован", – добавил  Ильясов.

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