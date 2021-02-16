Информацию о взломе системы "Күнделік" прокомментировали в МОН

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Информация о взломе системы "Күнделік" не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК, передает Kazpravda.kz
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"Система электронного дневника "Күнделік" находится на базе серверного центра АО "Национальные информационные технологии" и защищена от внешних взломов. Система постоянно находится под мониторингом АО "Государственная техническая служба" КНБ РК",- заявил директор ТОО "Күнделік" Мухтар Ильясов.
По его словам, любые внешние атаки отслеживаются Комитетом национальной безопасности.
Мухтар Ильясов отметил, что информация о взломе системы "Күнделік" не соответствует действительности.
"Взлома не было, пользовательские данные находятся в полной безопасности. При работе с данными в электронной системе необходимо соблюдать правила личной информационной безопасности. Логин и пароль нельзя передавать третьим лицам или оставлять в открытом доступе. Такие случаи приводят к блокировке аккаунтов, и возможны нежелательные последствия. К примеру, сегодня злоумышленник воспользовался доступом и оставил в системе нецензурные сообщения. Они были удалены службой технической поддержки. Этот профиль заблокирован", – добавил Ильясов.