Информацию об утечке медицинских данных казахстанцев прокомментировал глава Минюста

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал заявление Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) насчет утечки персональных и медицинских данных граждан РК, передает Kazpravda.kz.    

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения произошла крупная утечка информации. В частности, речь шла о более 24 тыс. аудиозаписей телефонных разговоров, а также о персональных и медицинских данных. В самом Минздраве эту информацию опровергли. 

"Когда мы увидели информацию, сразу же проверили свои базы данных. Что касается базы данных физических лиц, то никаких инцидентов по этой базе данных не происходило, никаких утечек не было. Система, о которой говорилось, не интегрирована с государственной базой данных физлиц, поэтому рассуждения о том, что произошла утечка из базы данных физлиц, не имеют никаких оснований", – сказал Бекетаев на брифинге в СЦК.

Также он рассказал о мерах Минюста по защите баз данных.

"Это система, которая находится на серверном центре государственных органов и подключена к оперативному центру информационной безопасности. Этот оперативный центр обеспечивает круглосуточный мониторинг информационных систем, а также взаимодействие с национальным координационным центром информационной безопасности. Это обеспечивает должную защиту", – заключил министр.

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