Информацию по 400 "арендным" квартирам передала налоговикам полиция Астаны

C 1 по 31 января 2018 года полицейские совместно с сотрудниками департамента государственных доходов по Астане проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира", передает patrul.kz
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Задача мероприятия – выявление квартир, которые незаконно сдают внаем, лиц, представляющих оперативный интерес, а также профилактика правонарушений на участках.
"С начала ОПМ участковыми инспекторами полиции выявлено порядка 400 квартир, сдающихся внаем, по которым информация направлена в департамент государственных доходов. 15 лиц привлечены к административной ответственности по ст. 493 КРКоАП "Допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации, зарегистрированных и не проживающих в жилищах собственником, либо допущение проживания физических лиц без регистрации". Еще 246 человек привлечены к административной ответственности по статье 492 КРКоАП "Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность", – сообщили в столичном ДВД.
Кроме того, 12 хозяев квартир и домов, сдаваемых в посуточную и почасовую аренду, в которых совершено два и более правонарушения, поставлены на учет. Со всеми владельцами жилья, которое сдается в аренду, проводятся профилактические беседы с предупреждением об ответственности за нарушения общественного порядка квартиросъемщиками.