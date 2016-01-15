​Информирован – значит вооружен

Открывая заседание, начальник объединенного управления по делам обороны столичного Алматинского района полковник Ермек Кожамберлиев отметил, что на сегодня важным программным документом государства, направленным на устранение предпосылок коррупции, является Антикоррупционная стратегия на 2015–2025 годы. Полковник также рассказал о возможных точках возникновения коррупционных правонарушений в деятельнос­ти управлений по делам обороны.

– Местные органы военного управления осуществляют важную роль в оказании государственных услуг гражданскому населению, – сказал Ермек Кожамберлиев. – Таких как призыв граждан на срочную воинскую службу и на службу по контракту, подготовка военно-обученного резерва, предоставление льгот ветеранам.

В ведении военкоматов постановка на учет военнообязанных, призывников и офицеров запаса. Другими словами, местные органы военного управления являются лицом Вооруженных сил, в процессе своей деятельности тесно контактируя с гражданским населением. А поскольку служба в армии большая честь для гражданина страны, в этой работе не должно быть ни малейшего оттенка каких-либо коррупционных правонарушений.

Начальник подразделения по правовой работе сержант Байтемир Сыздыков ознакомил соб­равшихся с основными моментами нового законодательства Рес­публики Казахстан «О противодействии коррупции», а также рассказал о мерах наказания за совершение коррупционных правонарушений. Он также отчитался о мероприятиях по противодейст­вию коррупции и коррупционным правонарушениям, проведенных с личным составом объединенного управления по делам обороны Алматинского района Астаны в ушедшем году.

По итогам совещания были намечены конкретные меры по организации противодействия коррупции в объединенном управлении по делам обороны столичного Алматинского района. Даны поручения начальникам отделов управления по делам обороны ежемесячно проводить занятия с личным сос­тавом по вопросам противодействия коррупции.